Le scelte degli uomini, la forza delle donne

Nei momenti di decisione cruciale è fondamentale considerare gli aspetti più profondi. A Napoli, il legame tra Antonio Conte e la sua famiglia ha dimostrato che l'amore e il sostegno reciproco sono più potenti di qualsiasi vantaggio economico. Creando una squadra più forte e resistente.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

C’è un dettaglio che spesso sfugge nei grandi momenti della vita. Quando devi decidere se accettare un lavoro che ti porterà lontano oppure restare dove sta la tua famiglia, se chiudere la porta e lanciarti in una nuova avventura o aprire la finestra restano nello stesso appartamento: pillola blu o pillola rossa proponeva Morpheus nel primo Matrix.

Ma un dettaglio sfugge. Anche se sei tra i migliori professionisti nel tuo settore e ti reclamano in ogni punto del globo. Perché nella scelta non contano solo i soldi che ti offrono, i benefit che potrebbero aggiungere, le comodità che possono garantirti.

Il dettaglio che sfugge sono le parole dette in casa, i silenzi condivisi nel privato, le decisioni prese in due. Ed a Napoli da oggi ne hanno la prova: di quanto sia più potente un nome che non compare sui titoli e che non ha una foto in pagina. Più potente di un uomo da copertina patinata. A Napoli sanno che a tenere Antonio Conte sulla panchina della squadra che si è appena appuntata lo scudetto sul petto non è stato tanto il presidente De Laurentiis, i suoi soldi, le sue prospettive tecniche. È stato altro.

È facile pensare che il calcio sia tutto istinto, tecnica e soldi. Ma la verità è che dietro ogni scelta importante c’è una trama più sottile, fatta di vita quotidiana, di sacrifici, di equilibrio domestico. E quando la distanza dalla famiglia ha logorato Conte – all’Inter come al Tottenham – l’epilogo è sempre stato lo stesso: grazie, arrivederci, addio. A Napoli, invece, il finale cambia. Perché a Napoli c’è un patto a due, un’intesa che va oltre la lavagna tattica e i briefing con il presidente.

La figura della donna, in questo contesto, non è quella della comparsa romantica né dell’angelo del focolare. È una presenza che orienta, sostiene, consiglia. La moglie di Conte ha avuto un ruolo determinante e non è un caso isolato: sono molte le decisioni prese dai grandi allenatori e calciatori che portano l’impronta, spesso invisibile, delle donne che hanno accanto.

E non si tratta di interferenze o “infiltrazioni familiari” come qualcuno ironizza. Si tratta di intelligenza emotiva, di visione, di equilibrio. Napoli ha trattenuto Conte, ma ha guadagnato anche – e forse soprattutto – una coppia. Una squadra nell’ombra che ha fatto squadra per davvero.

E in un calcio dove tutto corre e tutto brucia, dove il tempo di restare è sempre più breve, chi sa costruire qualcosa che resiste ha già vinto.

