Le verità che tornano

Garlasco, Ustica, David Rossi, Regeni: nello stesso giorno riemergono quattro verità tenute nel buio per decenni. Non per caso, ma perché qualcuno ha continuato a chiedere. La storia la cambia chi non si volta dall'altra parte.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Tenete a mente queste parole:

«Egli svela le cose recondite, facendole uscire dalle tenebre, e porta alla luce ciò che è avvolto in ombra di morte» (Giobbe 12,22).

A Giobbe fu tolto tutto in poche ore: i figli, i beni, la salute. Ma anche nel punto più basso non smise di cercare una verità più grande di lui. Nella giornata di oggi, per una coincidenza del Destino o per volontà Divina, sembra essersi aperto un intero magazzino di cose tenute nelle tenebre per decenni.

Il giorno della luce

A Garlasco, i file ritrovati nel laboratorio Ris di Parma dicono che il dna di Chiara sui pedali della bici di Alberto Stasi, trovato nel primo esame del 2007 e determinante per il suo arresto, fu smentito il giorno dopo da due controanalisi negative: mai finite nel fascicolo.

Sulla strage di Ustica, dopo 46 anni, la Francia ha annunciato la disponibilità a inviare atti all’Italia. È la luce sul caso di 81 morti che per quasi mezzo secolo si sono scontrati con il muro di gomma di due alleati.

Sulla morte di David Rossi, la nuova perizia sul caso del responsabile delle comunicazioni di Monte dei Paschi capovolge la versione del suicidio: parla di un’aggressione fatta da almeno due persone che lo avrebbero gettato dalla finestra.

E su Giulio Regeni, oggi a Roma si è aperto il giorno del primo verdetto giudiziario dopo dieci anni. Qualunque sia l’esito, per la prima volta la giustizia italiana pronuncia una parola: non sarà più un dossier diplomatico irrisolto.

La verità passa per i singoli

Sia che la si guardi con occhio laico o con gli occhi di Giobbe, la costante di queste quattro storie è una sola: c’è sempre stato qualcuno che ha continuato a chiedere Giustizia. E chi non si è voltato dall’altra parte.

La storia, non la cambiano i decenni che passano: la cambia chi, anche da solo, ha il coraggio di agire secondo coscienza. È la cosa più difficile.

Senza Ricevuta di Ritorno.