L’eterna poesia di Nino Benvenuti

Se ne va il campione elegante. I suoi pugni erano poesia di un autore ispirato. Ogni match di Nino Benvenuti era una danza con la violenza, domata ma non rinnegata.

Se ne va con la stessa eleganza con cui aveva vissuto e combattuto, Nino Benvenuti. Aveva 87 anni, ma per chi ama lo sport, resterà per sempre in quell’età sospesa resa immortale da una foto in bianco e nero, sudato e sfinito, con i guantoni in alto, dopo avere conquistato la cintura dei Pesi Medi, nel tempio del Madison Square Garden, con il sorriso impeccabile dopo un montante.

Nessuna rabbia razziale come Cassius Clay, nessuna violenza brutale come Mike Tyson, è stato il pugile che indossò meglio di chiunque altro l’aggettivo dato un tempo alla boxe: la nobile arte. Con la sua eleganza face innamorare del pugilato un’Italia intera, anche quella che non aveva mai seguito un incontro.

Il match tra Nino Benvenuti ed Emile Griffith

Un campione ma anche qualcosa di più raro: un simbolo. Era nato da una ferita – figlio di esuli istriani – e cresciuto a Trieste, in quella città di confine che non era né una cosa né l’altra, ma proprio per questo era tutte le cose insieme. E lui, che di confini non ne ha mai voluti, li ha superati tutti: politici, geografici, sportivi. Con quel viso da attore americano e i pugni che colpivano come la poesia di un autore ispirato.

Quando nel 1960 salì sul ring delle Olimpiadi di Roma per vincere l’oro, il Paese si stava scrollando di dosso il grigiore del dopoguerra. Serviva un eroe che non fosse solo muscoli e sudore, ma anche portamento e classe. Forza ed eleganza italiana. E Nino fu perfetto.

Anni dopo raccontò che gli chiesero di perdere peso per salire sul ring. Lui accettò, “stringendo la cinghia” nel vero senso della parola. Lo fece, vinse tutto, e la leggenda iniziò. Quella medaglia d’oro fu solo il primo passo.

A ogni incontro, portava con sé la stessa leggerezza con cui si vestiva fuori dal ring. Cravatta perfetta, sguardo brillante, voce gentile. Sembrava quasi una contraddizione con quello che faceva tra le corde del ring. Ma era proprio questo il suo incanto: dava pugni senza mai perdere il sorriso, come se fosse una danza con la violenza, domata ma non rinnegata.

Poi venne Carlos Monzón e fu la fine. Il ko di Montecarlo del 1971 non fu solo l’ultimo gong, fu un addio consapevole, quasi cercato, privo di inutili romanticismi. Nino capì che il tempo era scaduto. Si ritirò con 82 vittorie, 7 sconfitte, un pareggio. Ma nessuno a Nino Benvenuti ha mai contato i numeri: con lui si contavano i ricordi, le emozioni.

Ora è sul ring delle stelle, dove c’è un angolo rosso che lo aspetta.

