Liberi di andare dallo stregone, purché consapevoli, sennò siete solo creduloni

L'Ordine dei Medici oggi ha radiato il dottor Talamazzi che spiegava come il vaccino anti Covid fosse veleno: ma il veleno vero è altro...

Una delle differenze tra Democrazia e Dittatura sta nella possibilità di parlare e dire quello che si pensa. In Russia – che è un’Autocrazia – vige una norma che prevede il carcere per chi dica che in Ucraina c’è una guerra e non una ‘operazione militare speciale’. In Italia è possibile dire tutto senza rischiare minimamente di essere sanzionati.

A condizione di non offendere l’altrui reputazione si può dire qualsiasi scemenza. E peggio per chi ci crede.

C’è posto per tutti, in una Democrazia: anche per chi dice che la Terra è piatta e non crede ai viaggi dell’Uomo sulla Luna. Comprensibile. Ma ogni cosa va chiamata con il suo nome: il terrapiattista non è uno scettico è semplicemente un ignorante che non conosce nemmeno le nozioni di base della Fisica.

Quei record paradossali per il Belpaese

Ci sta, in un Paese che ha il record europeo di quelli che non sanno leggere e di quelli che leggono ma non capiscono cosa hanno letto. In Democrazia si è liberi anche di essere ignoranti.

C’è però un limite: quando si dicono cose che possono accoppare la gente. Che per sua ignoranza non sa fare la tara.

Negare le evidenze scientifiche

È accaduto con i No Vax. Hanno rischiato di fare disastri. Negando evidenze scientifiche: perché la Scienza non sono chiacchiere ma anni di ricerca, calcoli, studi, verifiche, confronti su scala mondiale.

Chi negava la scienza non aveva valide argomentazioni: cavalcava la paura delle persone. E spesso, tanto basta.

Talamazzi radiato

È per questo che l’Ordine dei Medici oggi ha radiato il dottor Tiziano Talamazzi: 71 anni, oltre 40 di professione: sosteneva che il vaccino fosse veleno e somministrava una cura con integratori.

In democrazia si è liberi anche di non andare dal medico e farsi curare dallo stregone: ma bisogna essere consapevoli. E se non si è capaci di leggere, non si è in grado di capire. Non si è consapevoli: si è solo creduloni.

