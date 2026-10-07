L’importante è stare al centro

Il promoter ha confermato il Rally Roma come tappa italiana del Mondiale. A nulla è valso il rilancio economico della Regione Sardegna che ha cercato l’ultimo tentativo per bloccare il trasferimento. Ma a fare la differenza sono state la visibilità internazionale, la capacità di attrarre pubblico e partner, la dimensione turistica e la possibilità di costruire attorno all’evento sportivo un prodotto completamente nuovo.