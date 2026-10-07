L’importante è stare al centro

Ancora una volta la politica nazionale passa da Frosinone. Come accadde con la svolta di Fiuggi. O con la rivolta di Mastrangeli (Marino). Ora la guerra da destra contro Vannacci comincia dal capoluogo ciociaro
«A Fra’ che te serve?». Giulio Andreotti lo diceva così a Franco Evangelisti di Alatri, che a ogni incontro aveva una richiesta da perorare. Folklore puro, ma anche uno dei modi in cui la politica della provincia di Frosinone è finita nei racconti nazionali.
Altre volte c’è finita da protagonista. A Fiuggi, con la svolta in cui il Movimento Sociale smise di essere una formazione post fascista e diventò una forza di destra di governo. In modo meno nobile con il senatore del Movimento 5 Stelle Marino Mastrangeli, precursore della «rivolta degli scontrini»: rifiutò di accontentarsi di duemila euro di indennità cedendo tutto il resto allo Stato. Aveva ragione lui: oggi i grillini gli scontrini non li raccolgono più.
La cacciata dei vannacciani
Ora rischiamo di tornare sotto i riflettori nazionali per la crisi politica nel Comune di Frosinone. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Franco Carfagna, ha posto al sindaco una condizione. Se vuole arrivare alla fine naturale della consiliatura, nel 2027, e trovare una sintesi sul nome del nuovo presidente del Consiglio Comunale, deve interrompere il rapporto politico con gli assessori di Futuro Nazionale, ritirando le deleghe. Sono due, tra cui il vicesindaco Antonio Scaccia, dirigente regionale del movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. (Leggi qui: Frosinone, Fratelli d’Italia sgancia la bomba: fuori Vannacci dalla Giunta).
Non una richiesta, dunque, ma una conditio sine qua non, condivisa e approvata dal coordinatore regionale. All’atto pratico FdI chiede a Mastrangeli di estromettere i vannacciani dalla giunta, tracciando un solco politico che peserà sulle alleanze per le Comunali di Frosinone 2027.
Se le conseguenze si fermeranno al Bivio Brunella o saliranno fino alle alleanze per le prossime elezioni regionali o nazionali, lo scopriremo nei prossimi mesi. Ma ancora una volta potremo dire che tutto è partito da qui.
Senza Ricevuta di Ritorno.