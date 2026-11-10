Lo scaffale di Terelle che potrebbe servire presto a tutti

A Terelle, 260 abitanti, torna il dispensario farmaceutico: un’inaugurazione che racconta un’Italia piccola e lontana. In molti centri della provincia di Frosinone, non solo in quelli di altura, la sfida non è l’appello, ma i servizi minimi che costano troppo.

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Adagiati nella nostra comfort zone, pensiamo che tutto il mondo sia al caldo e con la luce ed il gabinetto in casa. Mentre a due passi da noi non se la passano affatto bene. E per due passi intendiamo tanti dei 91 Comuni della provincia di Frosinone che si trovano appena un po’ lontani dalle grandi vie di comunicazione.

Non hanno una banca né un bancomat per depositi e prelievi. Non hanno un Ufficio Postale aperto tutti i giorni. E non hanno una farmacia. Nemmeno un medico di base.

Non è una questione di disorganizzazione: è che siamo pochi. Talmente pochi che non ci sono medici, non ci sono uffici da tenere aperti perchè costerebbe troppo. È con questa realtà che dobbiamo cominciare a fare i conti. A dircelo è quanto avvenuto a Terelle in questi giorni.

Lo scaffale di Terelle

Per un paese di 260 anime, tra la Val di Comino e il Cassinate, la notizia è uno scaffale di medicinali. A Terelle hanno tagliato il nastro del dispensario farmaceutico: che lì ormai è una risposta a un’esigenza vera. Per gli anziani e per chi fa fatica a spostarsi è un presidio che torna: Un semplice posto dove poter ritirare le medicine senza scendere a valle.

Lo spopolamento non si combatte con gli appelli ma creando le condizioni per restare, crescere i figli, lavorare. O come fanno all’estero: dove fanno di tutto per attirare immigrati, selezionando all’ingresso. Mentre noi qui prendiamo di tutto e poi ci lamentiamo della qualità

L’alternativa è finire come a Terelle dove il dispensario è il minimo che si salva: ed è sempre più prezioso.

Senza Ricevuta di Ritorno.