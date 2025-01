Loro lo sanno che il mondo cambia e ci fanno pagare

Loro lo sanno. E ci fanno fare quello che vogliono. Siamo noi a non rendercene conto. Ed a pagare fino all'ultimo giorno

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Loro lo sanno. Perché hanno tutto o quasi sulla nostra vita: le nostre abitudini, i nostri orari, le nostre amicizie, i nostri spostamenti. Loro li studiano quei dati. E insieme studiano anche quelli delle cose che ci stanno interno, in mezzo alle quali viviamo.

Non fanno come noi, che rifiutiamo il gelido calcolo matematico. A noi piace il solare approccio con l’imprevisto: non ci importa sapere se domani pioverà, cosa faremo per colazione, chi rischiamo con ogni probabilità di incontrare…

Il mondo dei nostri numeri e l’universo che si disegna con gli algoritmi. C’è un film, L’uomo della Pioggia di Francis Ford Coppola con un giovanissimo Matt Damon: mette a nudo gli schemi delle assicurazioni sulla salute, costruiti sulla base di quei dati. Nel film, prendono i soldi quando stiamo bene e ci scaricano quando stiamo male. Michael Moore lo documenta dieci anni più tardi con un altra pellicola documentario: Sicko.

Loro lo sanno. Perché sanno tutto di noi e del mondo che ci circonda. Sanno che il mondo sta cambiando. In fretta. E per questo, negli ultimi anni hanno smesso di assicurare contro gli incendi i villoni dei divi di Hollywood. Una sola compagnia ha rinunciato alle polizze di 30mila clienti californiani: ha abbandonato il 70% dei suoi clienti nel quartiere di Pacific Palisades, uno dei più devastati dall’incendio attuale di Los Angeles.

Perché Los Angeles brucia e non c’è modo di fermare quelle fiamme. Il mondo sta cambiando, le assicurazioni lo sanno ed annullano le polizze.

Noi continuiamo a fare finta di niente. E ci stupiamo pure di fronte alle fiamme. Anche questo loro lo sanno. E ci fanno pagare fino all’ultimo giorno.

Senza Ricevuta di Ritorno.