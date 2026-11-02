Luigi Vittori, il sarto delle alleanze

Per quarant’anni ha costruito maggioranze, accompagnato sindaci alla vittoria e portato Ferentino al centro della politica provinciale. Non ha mai indossato la fascia tricolore, ma ha saputo confezionarla per gli altri. Con diplomazia, intuito e una simpatia diventata strumento politico.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Il morto puzza sempre di simpatico. È una sorta di onore delle armi, un sentimento di rispetto postumo, forse un retaggio di quando si temeva che i morti potessero tornare per rimproverare i vivi. Non è il caso di Luigi Vittori, lo storico vicesindaco di Ferentino il cui nome è abbinato a quello di tutti i sindaci degli ultimi decenni nella città gigliata. Per lui la simpatia era una dote naturale. E la usava come un grimaldello politico, un passepartout con cui aprire le porte, creare varchi, allargare stanze fino a creare condomini: che in politica significa creare alleanze . (Leggi qui: È morto Luigi Vittori, l’uomo che creava i sindaci).

Le sue hanno sempre vinto. La fascia tricolore non l’ha mai indossata per se stesso. Ma a Ferentino, per quarant’anni l’ha cucita su misura: creando i Francesco Scalia, gli Antonio Pompeo, i Piergianni Fiorletta, tutti eletti, per due mandati, l’ultimo addirittura tre.

Luigi Vittori

Per due di loro, la sartoria politica di Luigi Vittori ha cucito anche una fascia azzurra da presidente della Provincia. Silenziosamente ha portato Ferentino al centro della politica provinciale. Confezionando un’alleanza che era ritagliata addosso del vincitore.

Il suo filo era la diplomazia, la trattativa, il dialogo, la capacità di vedere l’abito politico nel suo insieme e realizzarlo un pezzo alla volta, senza che gli avversari lo potessero capire. Il suo ago era quella simpatia naturale, il suo gusto per la bravata, che gli consentivano qualsiasi ricamo.

Il sarto questa mattina ha chiuso bottega: lo ha chiamato all’improvviso l’unico al quale non poteva dire no. Chissà se ha contrattato anche con lui. Un dato è certo: da oggi chi verrà dovrà cucirsi la fascia da solo.

Senza Ricevuta di Ritorno.