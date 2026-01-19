L’ultimo vestito dell’imperatore

Un addio che va oltre la moda: Valentino Garavani, l'"Imperatore” lascia un’eredità fatta di bellezza, misura ed eleganza assoluta. Non solo abiti iconici, ma un’idea alta di stile che ha educato generazioni e attraversato il tempo.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

C’è chi sceglie il frastuono e chi la delicatezza. Chi punta sull’apparire e chi preferisce lasciare il ricordo di se. L’imperatore non c’è più. Valentino Garavani se n’è andato uscendo per sempre dalla scena della vita con l’inseparabile tocco di eleganza che lo ha reso unico.

Non è stato solo uno stilista. È stato un educatore sentimentale. Ha insegnato alle donne – e agli uomini – che l’eleganza non è ostentazione, ma misura; non è rumore, ma armonia. «Le donne vogliono essere belle», diceva. Sembra una frase semplice. In realtà è una dichiarazione politica contro ogni brutalità del gusto.

Valentino ha costruito un impero fatto di ago, filo, visione e buon gusto. Ha inventato un rosso che non è un colore ma uno stato d’animo. Ha vestito regine, attrici, first lady, ma soprattutto ha vestito il tempo in cui ha vissuto, dandogli una forma riconoscibile, duratura, gentile.

L’imperatore contro corrente

Valentino Garavani con Gianni Agnelli (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Quando tutti correvano verso lo strappo e la provocazione, lui ha scelto la perfezione. Mentre si scambiava lo scandalo per talento, lui ha difeso la grazia. E lo ha fatto senza mai alzare la voce, senza spiegarsi troppo, lasciando che fossero gli abiti a parlare. E parlavano chiaro. T utte le lingue del mondo. Capaci di attraversare il tempo: come fece con Julia Roberts vestendola per gli Oscar con un abito di dieci anni prima che lei però rese immortale. E lui inaugurò Vintage Valentino.

Valentino è stato moderno senza essere modaiolo, classico senza essere nostalgico. Ha capito prima di molti che il vero lusso è la coerenza. E che la bellezza, quando è autentica, non ha bisogno di chiedere permesso.

Se ne va l’ultimo grande imperatore della raffinatezza e del buon gusto. Resta il suo stile. Resta, soprattutto, un’idea alta e rara: che la bellezza sia una forma di rispetto.

Senza ricevuta di ritorno.