Maturità shock: stavolta si pensa davvero

Alessio Porcu

Per anni, gli esami di maturità sono stati una specie di rito civile anestetizzato: con tracce che sembravano più trappole per i Maturandi che un modo per valutarne la capacità di ragionare e la profondità di pensiero. Come se il primo obiettivo fosse quello di sfornare una traccia che non stava nella mitica cartucciera con i temi già fatti.

Poi c’è stata l’epoca delle tracce buoniste: un po’ lettera alla nonna, un po’ riassunto scolastico travestito da “tema di attualità”.

Infine è arrivato il 2025, e qualcosa si è finalmente rotto. O meglio: si è acceso.

La Maturità 2025

Le tracce proposte quest’anno al popolo dei maturandi non si sono limitate a chiedere “cosa ne pensi?” ma hanno imposto una vera scelta di campo. Come quella sull’indignazione social, che costringe i ragazzi a fare i conti non solo con ciò che vedono ogni giorno su Instagram o TikTok, ma con ciò che sentono davvero. È indignazione o solo spettacolo? È consapevolezza o moda travestita da morale?

Non meno tagliente la scelta della traccia Il Gattopardo, romanzo-monolite che smonta ogni illusione sul cambiamento, accostato a Pasolini, il profeta laico della disillusione.

Altro che buonismo: quest’anno si è chiesto di riflettere sul potere, sul declino, sul compromesso. Il contrario della banalità.

Rito di passaggio

Perfino i temi più apparentemente “generosi”, come quello sulla comunicazione e l’identità digitale, non si accontentavano di una descrizione tecnica. Andavano capiti, scavati, portati sul piano personale e politico. Il che, a diciannove anni, non è solo una prova scritta. È un rito di passaggio vero.

Ecco allora che questa maturità, senza proclami, ha fatto quello che dovrebbe sempre fare la scuola: stimolare pensiero, scelta, giudizio. Un segnale, forse, che la scuola ha deciso di smettere i panni del paracadute per rimettersi quelli dell’ascensore sociale. Non per far salire tutti a ogni costo, ma per dare una direzione. Perché l’unico rischio peggiore del bocciare qualcuno è non chiedergli mai di provarci davvero.

