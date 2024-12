Max Rendina, chi trova un amico trova un tesoro

Il Campione del Mondo Max Rendina assolto dopo dieci anni dall'accusa di usura. Chi trova un amico trova un tesoro. resta da vedere chi dei due

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Difficilmente i proverbi sbagliano: sono la sintesi della saggezza popolare. E la saggezza è la somma delle fregature prese. Questo è innegabile: Chi trova un amico trova un tesoro.

Resta da capire però chi è dei due a trovarlo: se entrambi o uno solo. Perché in questo caso, uno trova i soldi e l’altro rischia di rimetterceli. Perché è vero anche il proverbio: “Se vuoi perdere un amico prestagli 5 euro”.

Il fatto è che i soldi non fanno la felicità (altro proverbio) ma servono per vivere. E vuoi o non vuoi devi farci i conti: per arrivare alla fine del mese o per raggiungere un qualunque obiettivo nella vita che preveda un minimo di concretezza. C’è chi ha bisogno, chi aiuta, chi non ha bisogno ma finge di averne, chi si commuove ed aiuta. Come si fa allora in questo casi?

Il tesoro dell’amico

Monsignor Ambrogio Spreafico insegna che l’amore non è reciproco: il bene si fa senza aspettarsi cose in cambio. Quindi: se un amico ha bisogno, gli si può andare incontro sulla base delle proprie possibilità, senza aspettarsi granché.

Chiedetelo a Max Rendina ideatore e organizzatore del Rally Roma Capitale e già Campione del Mondo produzione di Rally nel 2014: è stato assolto oggi dall’accusa di usura. Lo ha deciso la decima sezione Penale del Tribunale di Roma. Era stato accusato di avere preteso interessi del 10% al mese (120% annuo) su un prestito fatto ad un amico. L’accusa è caduta. Dopo dieci anni.

Gli amici non si lasciano soli. Ma nei limiti di quello che si può. Sapendo che non ci si deve attendere niente in cambio.

Altrimenti, chi trova un amico trova un tesoro: ma vale per uno solo dei due.

