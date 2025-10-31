Museruole alla compassione

Se un gesto di umanità diventa infrazione, la compassione umana non finisce sui libri per bambini ma su un verbale. E questo Diritto non fa Giustizia

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Ha 85 anni, vive da sola, ed ha avuto l’unica colpa di riempire una ciotola per chi non aveva altro da mangiare. Non per un parente in difficoltà o un vicino indigente – che già sarebbe nobile – ma per quattro cani randagi, affamati e silenziosi, che ogni giorno si affacciavano alla sua porta con occhi tristi e code speranzose.

Lei, una pensionata di Ferentino, ha risposto con un gesto antico quanto l’umanità: ha dato loro da mangiare. Perché solo chi ha avuto un cane sa quanto possano essere legati all’uomo: secondo la tradizione è il cane a portare il pane a San Rocco affamato, è il cane a portare il liquore che salva San Bernardo.

La compassione è costata alla pensionata una multa da 2mila euro. Come se avesse rubato qualcosa, danneggiato qualcuno, messo in pericolo la comunità. Invece ha solo aperto una lattina. Togliendola dai suoi miseri risparmi sulla pensione, per avere negli occhi la gioia di quei cani.

Il prezzo della compassione

Se questo mondo avesse ancora un briciolo di poesia, questa storia finirebbe raccontata nei libri per bambini. E invece no: finisce su un verbale.

Sia chiaro. È la legge. E chi l’ha applicata ha fatto il suo dovere. Ma il diritto non sempre coincide con la Giustizia. E qui di giusto c’è nulla. Perché una norma che trasforma un gesto d’amore in un illecito è una norma che va rivista. Quei cani erano la compagnia per una persona anziana e sola. Ma soprattutto, quella multa ha l’effetto pratico di punire l’empatia e premiare l’indifferenza.

Bisogna distinguere tra il disordine e il disumano. La signora di Ferentino non ha adottato cani, non ha infranto regole con dolo, non ha creato pericoli. Ha semplicemente scelto di essere umana.

E se questo diventa reato, allora è il tempo che alle leggi si dia umanità: la stessa di chi, a 85 anni, ha ancora la forza e la dolcezza per non chiudere la porta in faccia a un essere vivente.

Senza Ricevuta di Ritorno.

(Foto © DepositPhotos.com).