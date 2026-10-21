Nessun progetto sul tavolo per Stellantis

Nessun progetto da sviluppare nello stabilimento Stellantis Cassino Plant. È quanto emerge dalla firma messa oggi sul rinnovo della solidarietà in Tiberina. Significa che, ad oggi, da qui ad un anno, non c'è una nuova auto in vista

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Il Gruppo Tiberina è un fornitore chiave di Stellantis per la filiera del metalmeccanico. Si occupa di stampaggio, lastratura automatizzata, assemblaggio di lamiere e produzione di scocche e componenti strutturali (il cosiddetto “body in white“) per le autovetture del gruppo.

Un paio di anni fa ha compiuto a Cassino dei maxi investimenti in vista della produzione delle nuove Stelvio e Giulia. Che poi non sono mai nate. Nei giorni scorsi ha incontrato le banche per rimodulare la sua esposizione ed oggi ha prolungato la solidarietà con i suoi dipendenti. (Leggi qui: La lezione che viene da Tiberina).

Teknoprogetti è un’azienda che si occupa di automazione: fabbrica catene di montaggio sulle quali nascono le vetture in mezzo mondo. Anche lei da tempo sta gestendo tra mille difficoltà la situazione ed una ventina di posti sono a rischio.

Al di là dell’aspetto specifico, c’è – nascosta tra le righe – una notizia. Se c’è una nuova auto da produrre a Cassino, Tiberina e Teknoprogetti devono saperlo almeno un anno prima: perché devono cominciare a preparare gli stampi e le linee.

La notizia, vera, drammatica, emersa oggi, è che né Tiberina né Teknoprogetti hanno nei cassetti alcun progetto Stellantis. Ne per ora né per dopo. Il che ci fa capire che per Cassino Plant ad oggi c’è nulla: nessuna prospettiva.

Dicembre è dietro l’angolo. Quel giorno Stellantis annuncerà il piano per Cassino. Forse. A questo punto è lecito preoccuparsi. (Leggi qui: «Una Stelvio? Ripassa a maggio ’27». Ma a Torino Stellantis rassicura Rocca).

Senza Ricevuta di Ritorno.