Nestlé vende, Ferentino incassa: la lezione che i sindaci non vedono

Nestlé cede i gelati a Froneri ma resta dentro il gioco. Ferentino diventa centrale grazie al maxi polo del freddo appoggiato da Antonio Pompeo. Un modello industriale concreto, mentre su Stellantis si rincorrono solo riunioni e slogan.

Nestlè è una multinazionale svizzera che non ha bisogno di presentazioni: il suo Nesquik o le sue cioccolate prima o poi le abbiamo mangiate tutti. Produce anche alcuni prestigiosi marchi di gelati, che gli fruttano oltre un miliardo di franchi svizzeri all’anno.

Per noi sono tanti, per una multinazionale è una distrazione. Meglio vendere e concentrarsi su cose più produttive: come i cibi freschi per cani.

A chi vende i suoi gelati Nestlé? A Froneri, una sua società che controlla al 50%. Non dismette, non perde, ridisegna il perimetro, mantiene il controllo. Allo stesso tempo Froneri, che ha il principale stabilimento nazionale a Ferentino, si ritrova marchi che fruttano 1 miliardo di franchi all’anno. (Leggi qui: Nestlé taglia, Froneri cresce: l’asse Ferentino è centrale nel risiko dei gelati).

Il parallelo con Nestlé che non vogliono vedere

C’è un parallelo con le notizie su Stellantis e le fantomatiche riunioni che i sindaci dicono di voler organizzare.

Nestlé vende a Froneri perché a Ferentino sta realizzando con New Cold il più grosso freezer del Sud Europa per surgelare tutta la produzione alimentare che si vuole. È enorme , si vede a chilometri di distanza sull’autostrada: una gigantesca massa bianca che si riempirà di gelati, verdure, bastoncini, alimentari di ogni genere.

Cosa c’entrano i sindaci e Stellantis. Froneri è diventata attrattiva grazie a quel progetto, quando si è trattato di scegliere tra lo stabiloimento di Parma e quello ciociaro non c’è stata partita. La stessa cosa è accaduta quando la scelta è stata tra Ferentino e la Spagna.

Quel progetto ha un nome ed un cognome: Antonio Pompeo quando era sindaco e presidente della Provincia. Ha spianato la strada, agevolato il percorso, favorito quell’opera. Se lo dovrebbero ricordare i sindaci che oggi corrono intorno a Stellantis: sono gli stessi che hanno impedito la creazione di impianti al servizio della fabbrica che avrebbero abbattuto i costi dell’energia. Oggi ci sono fabbriche dove fare le macchine costa meno che a Piedimonte. Ed una responsabilità sarà pure da qualche parte.

