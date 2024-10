Non mi fido di te

La fiducia è alla base di tutto. Soprattutto nei confronti dello Stato. E delle sue articolazioni. Se poi si ricorda di te dopo vent'anni per chiederti i soldi...

Incertezze. Sono quelle che ci bloccano, ci consigliano di non andare avanti. Tanto per fare un esempio: se dovete comprare una macchina usata ma non avete certezza che non vi lasci a piedi, non la comprate. Se dovete investire in una casa ma temete che possa allagarsi o rollare il tetto, non investite.

Sono le certezze a spingerci a fare le cose.

Anno 2004

Spostiamo gli orologi. Anno 2004: eravamo nel pieno del Berlusconismo, il Governo del Cavaliere era in carica dal 2001 e lo resterà fino al 2005 per un totale record di 3 anni, 10 mesi e 12 giorni. A Sanremo vince Marco Masini con L’uomo Volante. A Roma si chiude l’assemblea dei Girotondi (se non ci ricordate cosa erano, beati voi che siete giovani). Il campionato di calcio va al Milan che centra il suo 17° titolo. Quattro civili italiani sono sequestrati in Iraq: i rapitori chiedono il ritiro dell’esercito italiano e le scuse di Berlusconi, uno di loro verrà ucciso.

In provincia di Torino un artigiano decide di chiudere la sua officina: non va bene come nel passato, lui è ad un passo dalla pensione. Non vuole lasciare debiti: si vende la casa, paga i dipendenti ed i fornitori, si ritira in affitto e vive di pensione, alla quale dopo qualche anno si aggiunge quella della moglie.

E come ti fidi

Riportiamo gli orologi ad oggi. A quello stesso artigiano, vent’anni dopo la chiusura, all’età di 80 anni, hanno recapitato una cartella esattoriale da mezzo milione di euro. Ed in base alle nuove norme hanno aggredito il conto di un figlio, prendendogli 700 euro perché anni fa ebbe un conto insieme al padre.

Hanno chiesto appuntamento con l’Agenzia delle Entrate: ci vanno domani per avere spiegazioni.

A prescindere da come andrà: con queste certezze, se doveste investire dei soldi, lo fareste mai in Italia?

