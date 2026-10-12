Non più voltagabbana

Per decenni, sul palcoscenico della Storia, siamo stati i voltagabbana per eccellenza. Da oggi non più: la palma tocca a quelli con la bandiera a stelle e strisce

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Per decenni siamo stati chiamati, non a torto, ‘voltagabbana‘. Il riferimento storico era al fatto che la mattina dell’8 settembre ’43 combattevamo al fianco dei tedeschi e quella sera il Re disse “La guerra continua al fianco del… nuovo alleato”.

Su quel cambio di fronte si sono consumate laceranti divisioni: con chi non era d’accordo ma lo fece per rispetto del giuramento al Re e chi non lo era proprio per la perdita della faccia di fronte alla storia.

Per decenni abbiamo portato il peso di quel cambio di fronte repentino, averlo tenuto nascosto per giorni all’alleato, non avere organizzato le truppe, averle lasciate in balia della rabbia di un alleato diventato in una notte nemico. Con la conseguente strage di Cefalonia.

È arrivato il momento di dire che però da oggi ogni critica possiamo rispedirla al mittente. C’è chi ha fatto molto peggio di noi: come sanno benissimo in quel Paese con la bandiera a stelle strisce: che se ne andò dal Vietnam lasciando in balia dei vietcong quelli che avevano creduto nella democrazia. Cosa che ha fatto in epoca più recente a Kaboul, lasciando addirittura gli elenchi di chi aveva collaborato, in bella vista per i talebani.

Ora l’accordo sul gasolio tra Donald Trump e Vladimir Putin, con le sanzioni sospese, la minaccia di chiudere a Kiev il rubinetto di armi e intelligence e una tregua energetica annunciata e mai confermata da Mosca. Tutto questo ha il sapore di un’Ucraina venduta per qualche barile di petrolio.

Questo cancella ogni forma di rispetto e dignità per la bandiera americana. E ne regala finalmente una all’Europa.

Senza Ricevuta di Ritorno.