Non siamo noi ad andare in guerra: è la guerra a bussare da noi

Dalla Russia all’Ucraina, i missili non distinguono più tra soldati e famiglie. Storie anonime di vite spezzate raccontano una verità scomoda: la guerra non è lontana, entra nelle case. E il silenzio rischia di essere la nostra resa.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Non sappiamo i loro nomi, ma francamente ha poca importanza.

Regione di Vladimir, a Nord Est di Mosca: c’è un condominio con due appartamenti, in uno di questi abitano un uomo con la moglie ed il loro bambino di 7 anni.

Anzi, è più corretto dire abitavano. Chissà se questa mattina si preparavano per andare a scuola, o al lavoro: i compiti da controllare, la rata del mutuo da pagare. Tutto finito: con l’arrivo di alcuni droni dall’Ucraina.

Foto Pavlo Petrov © Collection of war

Qualche chilometro più in la, comune di Nikopol, regione del Dnipropetrovsk, territorio ucraino: i missili colpiscono un minibus: chissà dove andavano, cosa facevano nella vita, cosa sognavano, come immaginavano la loro esistenza dopo la guerra. Non lo sapremo mai: 3 morti, 12 feriti.

E come nel caso dei russi: non soldati, non fiancheggiatori: civili.

Non andiamo in guerra: la guerra viene da noi

Chissà se avremo caldo questa estate. Poco alla volta il petrolio con cui alimentare le nostre centrali si sta esaurendo: senza corrente elettrica non si fa la pasta, non si pastorizza il latte, con si confeziona la verdura.

C’è ancora qualcuno che si illude e dice che non andremo in guerra. Forse non ci andremo con i soldati in divisa, ma la guerra non ha bisogno che andiamo da lei. È lei a venire da noi.

Per che cosa? Per delle terre rare che russi e americani volevano prendersi in Ucraina, per delle foto con dei vecchi che abusavano di bambine e per le quali oggi hanno bisogno di distrarre l’attenzione.

Donald Trump ha detto che stasera un civiltà potrebbe finire. Si sbaglia. Una civiltà è già finita: la nostra. Non è civile questo silenzio. Non è civile consentire che possano fare questo.

Senza Ricevuta di Ritorno.