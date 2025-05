Occhi sul campo, orecchie alla radiolina

La domenica calcistica ha riportato le emozioni degli anni '70, con partite giocate tutte insieme alle 15:00, creando un'atmosfera di attesa collettiva. Ed ha dimostrato che il calcio è più coinvolgente quando è fatto di occhi sul campo ed orecchie alla radiolina

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Ha avuto un profumo magico la domenica calcistica di ieri. E non è tanto per la notizia che il Frosinone è virtualmente salvo senza dover disputare i play out. La magia è stata sui campi di massima serie: un cortocircuito del tempo. Per novanta minuti (più recupero) la Serie A ha fatto un tuffo indietro di cinquant’anni, riportandoci dritti agli Anni ’70, quando la domenica pomeriggio era sacra, l’orario era uno solo — le 15 — e la partita si ascoltava anche con gli occhi chiusi, ma le orecchie ben tese.

Tutte le gare allo stesso orario. Tutti i campi in sincrono. Tutti con il naso sulle immagini e l’orecchio sulla radiolina. Per sapere, in tempo reale, cosa stava succedendo a Firenze mentre si giocava a Cagliari; cosa faceva il Verona mentre il Milan arrancava; chi segnalava un rigore a Genova mentre si segnava a Lecce. Un brusio collettivo, una tensione condivisa. Come ai bei tempi.

Il calciatore Carlo Parola, della Juventus nella rovesciata acrobatica che lo rese celebre. (Foto: Corrado Banchi)

Il calcio, ieri è tornato imprevedibile. Senza anticipi, posticipi, Monday night o Friday match. Niente spoiler. Niente “tanto poi me la vedo dopo”. Il presente era tutto, e si viveva in quell’istante.

Quello che è mancato in questi anni di programmazione spezzettata non sono solo le emozioni, ma l’intreccio. Il dramma multiplo. I destini incrociati. Quelle classifiche che cambiano ogni cinque minuti, con la suspense che si spande come il fumo delle Nazionali senza filtro, denso e impossibile da ignorare. Come il mitico Juventus – Torino passato da 2-0 a 2-3 con 3 reti segnate dai granata in 3 minuti e 40 secondi.

La rivincita del cuore

Il Grande Torino

Ieri è tornata persino lei, la mitica radiolina, anche solo evocata: la resurrezione di “Tutto il calcio minuto per minuto”, seppure senza l’inconfondibile voce roca che chiede scusa ad Ameri ed annuncia il risultato clamoroso al Cibali.

Non è nostalgia fine a sé stessa. È la prova che il calcio, quando è evento collettivo e simultaneo, vale di più. Conta di più. Emoziona di più. Che forse l’algoritmo che decide gli orari dovrebbe tenere conto anche del cuore, non solo dell’audience. Un calcio di nuovo con l’anima. Peccato sia durato una domenica sola.

