Prof, portateli in gita a Regina Coeli

Quello che è accaduto a Ferentino dimostra quanto la vita sia senza importanza per molti. Che pensano di voltare pagina come lo scroll di un telefono. Piccoli suggerimenti per cambiare la cosa

Alessio Porcu

Troppo facile, troppo comodo: troppo virtuale. Il mondo nel quale si muove la generazione degli adolescenti di oggi è fatto di tantissime luci, molto meglio del grigiore vissuto dalle generazioni precedenti.

Prendere l’aereo oggi è come prendere la corriera ieri. Per ascoltare una canzone basta pronunciarne il nome: prima dovevi aspettare che la passassero alla radio o telefonare ai programmi di ‘dediche e richieste’. Scattare una foto e vederla o addirittura modificarla: si fa dal palmo di una mano; prima dovevi aspettare due settimane che il rullino venisse sviluppato, sperando che almeno qualcuna fosse uscita bene.

Per contro, tutte quelle luci, fanno sembrare finta ogni cosa: come una gigantesca Matrix in cui tutto può diventare altro o sparire. Pensiamo di poter cambiare canale, scrollare lo schermo e cambiare scena.

Qualcuno gli renda l’anima

Rapiti dalle luci e dallo scroll abbiamo dimenticato come si sopportano gli altri. E pensiamo di risolvere con una lama, piantandola nel torace di chi non sopportiamo. Come se fosse il pulsante per togliere di mezzo ciò che ci dà fastidio. Quello che è accaduto nei giorni scorsi in Lombardia (un ragazzo accoltellato a morte per portargli via un paio di cuffiette da pochi euro) ma anche quello che è accaduto oggi a Ferentino – al di là di ogni dettaglio – ne è l’ulteriore prova: uccidere o rischiare di farlo è diventato normale.

Abbiamo perso il senso della vita. Del fatto che ognuno è un essere unico ed irripetibile. Ai professori tanto attenti al politically correct ed a non suscitare malanimi nel timore di denunce, avanziamo una proposta.

La prossima gita fatela a Regina Coeli e fategli vedere gli ergastolani, magari trascorrendo un po’ di ore nella stessa cella. A fine giornata sarà apprezzabile capire quanto vale poter uscire.

Portateli in Oncologia e fategli conoscere quelli che stanno aggrappati all’esistenza attraverso una chemio: capiranno cosa significa vivere le ore che non hanno una durata certa.

Portateli tra chi è scappato dalla guerra: facendogli conoscere il terrore di vivere come i topi nel terrore di una bomba che strapperà un arto, caverà un occhio oppure ucciderà. Senza un ospedale dove correre ed un posto dove scappare.

Spegnetegli la luce dell’evanescenza: non gli farà male.

Senza Ricevuta di Ritorno.