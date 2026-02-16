Quadrini, la forza dell’esilio: quando la tempesta diventa trampolino

Sospeso e con divieto di dimora, Gianluca Quadrini non arretra ma rilancia: lista pronta in anticipo, 117 firme raccolte, seggio quasi certo. Piaccia o no, la sua rete politica regge. Ed è già una vittoria.

La cosa più logica da fare, quando il vento gira, è mettersi al riparo. Ma c’è anche chi, in piena tempesta, sceglie di issare le vele e di guadagnare miglia in mare aperto. Piaccia o non il personaggio, l’ex presidente del Consiglio provinciale di Frosinone Gianluca Quadrini ha scelto di non mettersi al riparo mentre la magistratura sta verificando il suo operato. Ha issato le vele elettorali ed ha centrato un risultato tutt’altro che scontato.

Si può discutere di tutto: dell’opportunità di presentare la lista per le prossime Provinciali, delle implicazioni giudiziarie, del contesto in cui si muove. Ma c’è un dato che nessuno può negare: la sua capacità di mobilitazione è fuori scala rispetto agli standard della politica provinciale.

Divieto di dimora nei 91 Comuni della provincia. Sospeso, impossibilitato a partecipare ai lavori istituzionali. Di fatto, politicamente confinato. Eppure, da questo “esilio”, Quadrini ha fatto ciò che molti amministratori in piena agibilità politica non riescono a fare: ha costruito una lista completa, l’ha depositata con dieci giorni d’anticipo e ha raccolto 117 firme di amministratori. Ne ha presentate 85. Un margine che, alle Provinciali, non è prudenza: è sicurezza.

Il Napoleone di Arpino

È qui che il paragone con Napoleone a Sant’Elena smette di essere una battuta e diventa una chiave di lettura. Perché le Provinciali non sono elezioni emotive, non sono campagne da comizio in piazza. Sono aritmetica pura, rapporti fiduciari, catene di consenso misurate al grammo. Se 117 amministratori sottoscrivono la tua candidatura mentre non puoi nemmeno mettere piede sul territorio, significa che la rete costruita negli anni è solida . E che non si è sciolta alla prima difficoltà.

In politica, quando sei in difficoltà, la prima cosa che perdi è la fiducia. Se invece la fiducia regge – e addirittura si moltiplica – allora vuol dire che il capitale accumulato negli anni non era solo formale.

Il seggio, a questo punto, è quasi una conseguenza matematica. Ma il punto vero è un altro: Quadrini, da sospeso, ha dimostrato di essere ancora centrale. È già questa la sua vittoria.

