Quando 117 firme pesano più di un divieto

Giusto ventiquattr’ore fa abbiamo parlato dell’ex presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Gianluca Quadrini. E di come fosse quasi ‘emblematica’ la sua determinazione nel ricandidarsi, nonostante l’esilio imposto per via giudiziaria: per quanto gli fosse stato vietato di frequentare i 91 Comuni della provincia aveva ottenuto ben 117 firme di amministratori che ne appoggiavano la candidatura. (Leggi qui: Quadrini, la forza dell’esilio: quando la tempesta diventa trampolino).

Oggi il Giudice delle Udienze Preliminari di Cassino ha revocato tutte le misure che gli impedivano di rimettere piede in Ciociaria. E lo ha fatto con il parere contrario del Pubblico Ministero.

Il segno su cui riflettere

Al di là degli aspetti procedurali e comunque la si pensi sulla riforma della Giustizia, nella vicenda Quadrini c’è un fotogramma preciso sul quale fissare l’attenzione e riflettere.

Sono proprio quelle 117 firme. Le hanno messe amministratori in carica, non i componenti della banda Vallanzasca. Mentre firmavano, sindaci e consiglieri comunali erano consapevoli che Gianluca Quadrini in quel momento fosse un indagato: quella firma equivale a dire “noi siamo amministratori come te, sappiamo di cosa ti accusano, riteniamo che non sia un reato”. Non è possibile pensare che siano tutti complici, non è possibile pensare he siano tutti sprovveduti.

È chiaro che la loro firma è anche un messaggio. Ed è chiaramente in chiave di riforma della Giustizia. Perché 117 persone con gli anfibi quotidianamente sul terreno dell’amministrazione pubblica dei Comuni ciociari, e non di un’enclave ndanghetista, hanno detto che quell’uomo deve essere ricandidato e rieletto. O forse, volevano dire, che infliggergli l’obbligo di stare lontano da sua moglie, dalle sue figlie, da sua madre e da suo fratello per tutti questi mesi, per i fatti ipotizzati, non risponde al loro senso di Giustizia.

Forse è questo, più che la propaganda per il Si o il No al referendum, a spostare i voti.

