Quando chiude una libreria, si abbassa la voce di una città

Dopo 22 anni abbassa la serranda Universitas, l’ultima libreria indipendente di Sora: un presidio culturale nato da una scelta di vita, soffocato dai costi. Restano i grandi marchi. Manca un luogo dell’anima.

Alessio Porcu

Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

C’è un silenzio particolare che resta nell’aria quando chiude una libreria. Non è il rumore di una serranda, ma quello di una città che perde una frase, una domanda, un appuntamento con se stessa. A Sora, quel silenzio ha un nome preciso: Universitas.

Per ventidue anni non è stata solo una libreria. È stata un presidio culturale, un punto di orientamento, una bussola. Quando esisteva il polo universitario, Universitas era il porto sicuro degli studenti: testi giusti, edizioni corrette, consigli competenti. Ma anche dopo, quando l’università se n’è andata, i libri sono rimasti. E con loro l’idea che la cultura non fosse un lusso, ma un’abitudine quotidiana.

La scelta di Massimo

(Foto © DepositPhotos.com)

Per aprirla, Massimo aveva fatto una scelta netta. Aveva lasciato Teleuniverso, un lavoro solido, tecnico, importante: responsabile di emissione. Aveva scelto i libri. E insieme ai libri aveva scelto una vita: quella con Patrizia, anche lei libraia. Non una parentesi romantica, ma un progetto serio, ostinato, fatto di scaffali, fatture, presentazioni, dialoghi con i lettori.

Universitas non vendeva solo titoli. Costruiva percorsi. Suggeriva letture fuori moda, difendeva editori piccoli, creava relazioni. Era più simile a un caffè letterario che a un negozio: si entrava per comprare un libro e si usciva con un’idea in più. O con un dubbio. Che è ancora meglio.

Oggi quella porta si chiude. Non per mancanza di passione, ma per eccesso di realtà: i costi sono diventati insostenibili. Affitti, bollette, margini sempre più stretti. È la matematica spietata del nostro tempo, quella che non contempla il valore simbolico, solo il conto economico.

Il silenzio senza libreria

(Foto © DepositPhotos.com)

Restano le librerie dei grandi marchi nazionali. Nulla da eccepire: offrono bestseller, vetrine curate, cultura “alla moda”. Ma Universitas era un’altra cosa. Era prossimità, competenza, identità. Era una libreria che conosceva i suoi lettori per nome.

Quando chiude l’ultima libreria indipendente, una città non diventa più povera. Diventa più sola.

Senza Ricevuta di Ritorno.