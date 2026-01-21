Quando chiude una libreria, si abbassa la voce di una città

Dopo 22 anni abbassa la serranda Universitas, l’ultima libreria indipendente di Sora: un presidio culturale nato da una scelta di vita, soffocato dai costi. Restano i grandi marchi. Manca un luogo dell’anima.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

C’è un silenzio particolare che resta nell’aria quando chiude una libreria. Non è il rumore di una serranda, ma quello di una città che perde una frase, una domanda, un appuntamento con se stessa. A Sora, quel silenzio ha un nome preciso: Universitas.

Per ventidue anni non è stata solo una libreria. È stata un presidio culturale, un punto di orientamento, una bussola. Quando esisteva il polo universitario, Universitas era il porto sicuro degli studenti: testi giusti, edizioni corrette, consigli competenti. Ma anche dopo, quando l’università se n’è andata, i libri sono rimasti. E con loro l’idea che la cultura non fosse un lusso, ma un’abitudine quotidiana.

La scelta di Massimo

Per aprirla, Massimo aveva fatto una scelta netta. Aveva lasciato Teleuniverso, un lavoro solido, tecnico, importante: responsabile di emissione. Aveva scelto i libri. E insieme ai libri aveva scelto una vita: quella con Patrizia, anche lei libraia. Non una parentesi romantica, ma un progetto serio, ostinato, fatto di scaffali, fatture, presentazioni, dialoghi con i lettori.

Universitas non vendeva solo titoli. Costruiva percorsi. Suggeriva letture fuori moda, difendeva editori piccoli, creava relazioni. Era più simile a un caffè letterario che a un negozio: si entrava per comprare un libro e si usciva con un’idea in più. O con un dubbio. Che è ancora meglio.

Oggi quella porta si chiude. Non per mancanza di passione, ma per eccesso di realtà: i costi sono diventati insostenibili. Affitti, bollette, margini sempre più stretti. È la matematica spietata del nostro tempo, quella che non contempla il valore simbolico, solo il conto economico.

Il silenzio senza libreria

Restano le librerie dei grandi marchi nazionali. Nulla da eccepire: offrono bestseller, vetrine curate, cultura “alla moda”. Ma Universitas era un’altra cosa. Era prossimità, competenza, identità. Era una libreria che conosceva i suoi lettori per nome.

Quando chiude l’ultima libreria indipendente, una città non diventa più povera. Diventa più sola.

Senza Ricevuta di Ritorno.