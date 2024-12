Quando il sindacato fa il sindacato

Cosa c'è dietro all'accordo al Ministero tra Stellantis e Trasnova che ha salvato 150 posti. I veri protagonisti. E il rischio che finisca in una maniera già vista

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Speriamo che non finisca come per medici ed infermieri: eroi ai tempi del covid e picchiati per pochi minuti d’attesa quando il virus ha smesso di fare paura. Perché quando abbiamo bisogno di qualcosa allora apriamo gli occhi, siamo disposti a tutto pur di essere aiutati, salvati, tirati fuori dalla fossa.

È successo, ancora una volta. E adesso, se avete coraggio, ripetete quello che per una vita avete detto a proposito dei sindacati: “Servi del padrone”, “Corrotti”, “Inutili”, “Venduti”, “Non fanno gli interessi degli operai”.

Quando il mare è piatto tutti sono capitani di lungo corso: ma come l’acqua si increspa allora si vede chi è vero lupo di mare.

I protagonisti

Adolfo Urso (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Nella vertenza risolta oggi al Ministero delle Imprese tra Tasnova e Stellantis ci sono stati vari protagonisti. Il primo: un ministro che al momento di iniziare il confronto ha detto “Da qui si esce solo con un accordo”. La seconda: Stellantis: da quando non c’è più Tavares la rotta è diversa, non ha voluto perdere la faccia per un appalto da 20 / 30 milioni che sono briciole di fronte ai miliardi di utili messi in tasca a fine anno.

Il vero protagonista è stato il sindacato. Con un battaglia che non si vedeva dagli Anni 80: fermo ma non rigido, duro ma non prepotente, disponibile ma non arrendevole. La lotta sindacale è un gioco astuto di bastone e carota. Che questa volta è stato giocato in maniera abile.

La protesta davanti ai cancelli Stellantis

Commuove l’immagine del documento che dispone il ritiro dei licenziamenti, la proroga degli appalti, firmato da Francesco Giangrande, sindacalista Fiat dal 1976, fu tra quelli che dissero no ai brigatisti in fabbrica, che disse si a Marchionne. Ed ha guidato al salvataggio di oggi i 150 di Trasnova.(Leggi qui: Come fermammo i terroristi in Fiat. E come non capimmo gli operai).

Speriamo che non finisca come per medici ed infermieri.

Senza Ricevuta di Ritorno.