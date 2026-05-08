Quando la coscienza parla dal sedile del passeggero

Da Andrea Sempio a Michele Misseri, da Robert Durst a Salvatore Parolisi: molte indagini hanno trovato svolte decisive nei monologhi inconsapevoli degli indagati. Perché nel silenzio di un’auto, lontano da giudici e telecamere, la coscienza spesso finisce per raccontare ciò che nessuno riesce più a trattenere.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Esiste un momento, nella vita di chi ha commesso qualcosa di irreparabile, in cui la coscienza inizia a parlare. Non lo fa davanti al giudice, non lo fa davanti alla telecamera, non lo fa nelle ore in cui si sa osservati. Lo fa nel silenzio — in auto, in bagno, da soli con se stessi — quando si crede che nessuno ascolti. È lì che la verità trova la strada per uscire. E spesso è lì che gli inquirenti la aspettano.

Andrea Sempio e i suoi soliloqui finiti al centro delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi sono solo l’ultimo capitolo di una storia che si ripete con una regolarità inquietante. Michele Misseri, al volante della sua Marbella rossa, ignaro dei carabinieri in ascolto, raccontò dettagli che nessun colpevole avrebbe dovuto conoscere. Un plurale al posto di un singolare — quel noi invece di io — e l’intera vicenda di Sarah Scazzi cambiò direzione per sempre.

Robert Durst, il milionario americano sopravvissuto a tre accuse di omicidio senza mai essere condannato, si dimenticò di avere ancora il microfono addosso dopo un’intervista. In bagno, credendosi finalmente solo, disse a se stesso quello che non aveva mai detto a nessuno: «li ho uccisi tutti, ovviamente». La sua vanità lo aveva convinto che raccontare la propria storia fosse una buona idea. La sua distrazione lo consegnò all’ergastolo.

Salvatore Parolisi, con le microspie nell’auto, si parlò addosso per ore. Non confessò in senso tecnico — ma disse abbastanza. «Me li faccio volentieri», si ripeteva, immaginando trent’anni di carcere come prezzo accettabile per qualcosa che aveva fatto. Quei nastri convinsero i giudici più di qualsiasi testimonianza.

Il meccanismo è sempre lo stesso. La coscienza non sopporta il silenzio assoluto. Ha bisogno di elaborare, di ripetere, di fare i conti con ciò che è stato. Lo fa di notte, lo fa guidando, lo fa nei momenti in cui si abbassa la guardia. E in quei momenti — se qualcuno ha avuto la pazienza di mettere in ascolto il microfono giusto nel posto giusto — la verità si racconta da sola.

Gli avvocati difendono dagli altri. Dalla propria coscienza non difende nessuno.