Quando un medico corre, lo fa per tutti

Un medico del 118, aggredito mentre salvava una vita, sottolinea la necessità di un cambiamento culturale e giuridico. Le aggressioni ai sanitari sono un insulto alla società. Serve rispetto per chi opera in situazioni critiche e salva vite.

Se un medico del 118, dopo avere acceso i lampeggianti ed essersi lanciato nel traffico per salvare una vita, finisce aggredito, c’è qualcosa che non quadra. Se poi è costretto, con dolore e lucidità, a spiegare in un post che la ferita più grande è emotiva, allora il problema non è solo di ordine pubblico. È culturale.

È accaduto a Terracina e non è la prima volta. Accade spesso nei Pronto Soccorso di Frosinone e di Cassino. E invece di indignarci ci stiamo abituando. Perché un’aggressione ad un medico, un infermiere, un autista, un portantino in servizio non è solo un atto incivile: è un insulto alla collettività, a chi mette le mani nel sangue altrui per salvarlo, a chi rinuncia a Pasqua, Capodanno e domeniche per trovarsi nei luoghi in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi.

Incidenti. Infarti. Dove c’è gente che sta in bilico tra la vita e la morte, sotto gli occhi disperati di figli, mogli, mariti, mamme che vedono quella vita che rischia di spezzarsi e le mani di un sanitario che cercano invece di tenere uniti i fili.

Questo medico, che ha preferito non reagire — non per codardia, ma per senso del dovere — oggi si pone una domanda amara: “E se avessi risposto al colpo?” Già, perché mentre la sua foto e il suo nome giravano nei gruppi WhatsApp, il pregiudicato che l’ha aggredito restava, tecnicamente, non in flagranza. E quindi: libero.

Viviamo in un Paese dove i medici possono essere insultati, minacciati o pestati senza un motivo. Nonostante salvino vite in silenzio. Ci siamo già dimenticati quello che fecero durante la pandemia.

(Foto © Vince Paolo Gerace / Imagoeconomica)

Serve una svolta. Giuridica, sì. Ma serve anche qualcosa di più difficile: un cambiamento di mentalità. Bisogna tornare ad avere rispetto per chi fa il proprio lavoro. Perché un giorno potremmo essere noi quelli sull’ambulanza. E allora capiremo.

Chi viaggia con la sirena non è un fastidio. È un alleato. E se perde fiducia, perdiamo tutti.

(Foto © DepositPhotos.com).