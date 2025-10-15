Quattro morti, zero risposte

Quattro decessi in sei mesi, quattro inchieste aperte. Il Santa Scolastica non è più un presidio che resiste: è il simbolo di una sanità schiacciata da numeri e algoritmi, con medici allo stremo. Ed una politica regionale che non dà risposte

E siamo a quattro: quattro pazienti morti dopo le dimissioni dall’ospedale di Cassino e quattro inchieste aperte sul loro decesso. Il Santa Scolastica di Cassino non è più una struttura che “resiste”: è il simbolo fragile di una Sanità basata solo sugli algoritmi ed i numeri, i tempi da rispettare e le persone da smaltire.

Chi veste il camice bianco non è il nemico. Sono vittime anche loro di un sistema che porta un ospedale “da avamposto” ad erogare servizi decenti ma con mezzi da retrovia. Cassino è un avamposto per un’area vasta: il Frusinate, il confine col Molise, il nord della Campania. Fa numeri superiori a Frosinone e Sora ma ha molto personale in meno.

E la risposta pubblica? Ritardi, promesse che restano sulla carta, cambi di manager pensati come soluzioni magiche. L’ennesima illusione: perché non serve cambiare volti se non si cambia modello.

Parole, parole, parole

Arturo Cavaliere (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

È inutile che il manager Arturo Cavaliere venga a promettere macchinari capaci di portare pazienti sulla luna quando al Pronto Soccorso si è costretti a lavorare come in Donbass.

Il Consiglio comunale di Cassino una settimana fa ha rotto il muro del silenzio: maggioranza e opposizione hanno parlato la stessa lingua e fornito i numeri. (Leggi qui: Quattro morti dopo le dimissioni: l’ospedale di Cassino è il grande malato).

Le risposte non sono arrivate. Non da un manager che ora ammette di non poter fare miracoli, non da una politica che lo ha fatto venire qui pensando che bastasse lui a risolvere i problemi. Non da una presidente della Commissione Sanità che per la prima volta è della provincia di Frosinone.

Cambiano i suonatori, la musica è rimasta la stessa. Operazioni di basso cabotaggio: mai una visione coraggiosa che metta finalmente i pazienti al centro.

