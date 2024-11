Quei venti dall’Est che fingiamo di non sentire

A Fiuggi Tajani dice che non andremo a combattere in Ucraina. Francia e Germania pensano il contrario. A Berlino preparano le industrie alla guerra. Ed ai cittadini dicono di costruire bunker

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Alle 17:55 di lunedì 25 novembre sulle home page dei principali quotidiani nazionali non c’è una sola riga sul G7 in corso a Fiuggi. Il che non fornisce la dimensione della pochezza dell’evento ospitato in Ciociaria. È invece il termometro della pochezza di un’Europa che non esiste.

L’unico riferimento alla giornata è una frase di Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano. Che dice ”Noi non invieremo nessun soldato a combattere in Ucraina“. Spiegando “Noi aiutiamo Kiev politicamente, finanziariamente e militarmente inviando aiuti, ma non manderemo soldati a combattere in Ucraina”.

È la conferma del nostro fallimento. Non per il fatto che non mandiamo sangue italiano ad essere versato in Ucraina. Il fallimento è che ognuno fa come gli pare al punto che non si capisce allora cosa sia questa Europa ed a cosa serva questo G7, dal momento che Francia e Germania studiano invece la possibilità di mandare truppe di terra.

È non lo fanno per sport, né perché siano guerrafondai. Per comprendere perché lo fanno bisogna rileggere le pagine dei giornali tedeschi di questi ultimi giorni. La settimana scorsa il Governo ha fatto contattare le industrie facendo predisporre piani in caso di guerra. Oggi ha detto ai cittadini tedeschi di costruirsi bunker anti aerei. Perché i 579 esistenti non bastano.

Ecco: il problema non è se noi dobbiamo mandare i nostri soldati là. È se loro mandano i propri soldati qua .

Fingiamo che il problema non ci sia, come nelle ultime ore del Titanic quando suonavano musica allegra sul ponte.

Ora si inizia a capire cosa intendeva Papa Francesco quando cominciarono gli scontri e non si riferiva alla sola Russia. Usò una sola espressione: Pazzi!

Senza Ricevuta di Ritorno.