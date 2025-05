Quel voto a Ceccano che scommette sui ragazzi

Cannes innaffiata di stelle (e d’impegno): la notte glamour di “Fiuggi for One Drop” accende i riflettori sull’acqua potabile per tutti. Moda e filantropia e il red carpet di Cannes diventa un palcoscenico per l’etica globale, nasce una serata come questa. Manifesto luccicante per un futuro più giusto, in cui anche lo champagne sa di buono.