Quella barriera tra studenti e polizia per proteggere tutti

Quella barriera di genitori e professori, come quella che fecero le donne ciociare durante le proteste dei contadini. Un cerchio per proteggere tutt'e due le Italie in piazza

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Il racconto lo fece il mitico Angelino Compagnoni, bracciante analfabeta di Ceccano che aveva imparato a leggere e scrivere da autodidatta ed era diventato senatore del Partito Comunista.

Fu lui a scrivere la legge che in Italia mise fine al latifondo. E fu lui il difensore dei contadini nelle battaglie contro i proprietari terrieri. Ad Alatri, durante una delle trattative, accettò di sedersi al tavolo ma solo dopo che un maresciallo dei carabinieri gli diede la sua parola che non avrebbero attaccato i contadini durante la sua assenza.

Il senatore Angelino Compagnoni

Al ritorno Compagnoni, all’epoca deputato, trovò i contadini accerchiati dai carabinieri: che lo facevano però in virtù della parola data: stavano proteggendo i contadini dalla polizia che era stata chiamata perché loro non intervenivano. Tra i carabinieri e la polizia c’era una fila di donne che si era messa a fare da scudo ai mariti, ai figli ed ai carabinieri, dicendo alla polizia anche voi siete figli di questa terra.

Oggi a Torino c’è stata la manifestazione degli studenti: a prescindere da torti e ragioni, gli studenti si ascoltano sempre, chi protesta va sempre ascoltato. E poi ci si ragiona.

(Foto: Tino Romano © Ansa)

Oggi, dicono le cronache durante gli scontri, genitori e docenti hanno creato un cordone tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

C’è da capire chi voleva proteggere quel cordone. Ci piacerebbe che genitori e insegnanti volessero fare da scudo e basta: perché su quella piazza c’erano due volti e due voci della stessa Italia. Mancava qualcuno che li ascoltasse. Ed al quale forse faceva più comodo che si manganellassero.

Senza Ricevuta di Ritorno.