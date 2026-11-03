Questioni di cuore

Per un amore e per una squadra il cuore batte come vuole, e non c’è nulla da fare. Per le aritmie, invece, ora allo Spaziani di Frosinone c’è l’ablazione
Allo stadio Stirpe, quando il pallone sfiora il palo, tutti i cuori saltano un battito insieme. Poi ripartono. E lo stesso succede le poche volte che le punte avversarie riescono a tirare verso la porta di Palmisani: nei pochi secondo in cui parte il tiro ed il ragazzone di Alatri lo intercetta, il cuore batte a mille. È il miglior esame cardiologico che si conosca e a Frosinone lo facciamo ad ogni partita.
Il cuore fa le sue cose da sempre, a prescindere da noi. Da ragazzi si mette a battere davanti a una ragazza o a un ragazzo con cui si sogna già una vita intera. Poi lo si porta allo stadio, dove batte fino a farci perdere la voce e il buonumore se la squadra non mette in rete il pallone giusto. O quando dobbiamo sostenere un esame all’università, un colloquio di lavoro, tutto ciò che ci emoziona, ci fa sognare, ridere, piangere: possiamo nasconderlo a tutti, non a lui.
Quando il ritmo si inceppa
Poi ci sono delle volte in cui il ritmo si inceppa per ragioni che con l’amore e col pallone non c’entrano, si chiama Fibrillazione Atriale e ci sono imbecilli come chi vi parla che fingono di non averla e poi si ritrovano tra le mani esperte della Terapia Intensiva di Frosinone. (Leggi qui: «Sono i dettagli a fare la differenza» non solo nelle notizie).
Per rimettere a posto il cuore ci sono pochi centri in Italia che praticano l’ablazione delle aritmie. Da oggi è ufficiale: tra quei centri c’è anche lo Spaziani di Frosinone, se ne occupa il dottor Luca Iannucci con l’equipe di Aritmologia diretta da Pasquale Mollo.
Il cuore continuerà a battere per chi ci piace e per chi tifiamo. E quando perde il tempo per ragioni che non c’entrano, da oggi sappiamo che c’è anche l’ospedale di Frosinone.
Senza Ricevuta di Ritorno.