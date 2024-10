Sarà rossa ma non è Freccia

Le fermate dell'Alta Velocità avrebbero dovuto trasformare la Ciociaria. La stazione non s'è mai vista. Ed il treno che ci è toccato è da record: è sempre in ritardo

Alessio Porcu

Doveva essere l’evento della svolta: quello che ci avrebbe cambiato la vita. Impossibile da credere: proprio a noi una fortuna simile. Dicevano, in tutta l’Italia, che dovunque fossero stati baciati da una sorte simile le cose erano cambiate: come il rospo baciato dalla principessa e diventato all’istante un bel cavaliere.

Ci abbiamo creduto così tanto che a Frosinone il sindaco organizzò un comitato: per gestire la trasformazione radicale che avrebbe comportato. A Cassino già fantasticavano un futuro da metropoli. A Ferentino e Sgurgola ancora un po’ si prendevano a cannonate per avere il diritto di patronimico.

Poi, pure per noi è arrivata la mezzanotte come per cenerentola: la carrozza si trasforma in una zucca, i cavalli in quattro topolini e la stazione dell’Alta velocità in linea che si doveva fare a Cassino, anzi no a Roccasecca, no a Frosinone, anzi tra Sgurgola e Morolo è svanita.

Nessuna Freccia, solo una ciabatta

Nessuno ne sa più nulla, al punto che sembra una colossale presa in giro fatta a ridosso delle elezioni. E delle fantasmagoriche trasformazioni che avrebbe dovuto portare l’alta velocità abbiamo visto poco o nulla.

Ci resta una consolazione, magra: una fermata a Cassino all’alba ed una Frosinone poco più tardi; una al rientro nel pomeriggio.

Ed a guardare bene quel Frecciarossa 9304 che parte da Napoli Centrale alle 5.23 con previsto arrivo a Torino Porta Nuova alle 12.20, sarà rosso ma non è proprio freccia. A ottobre 2024 non è mai successo che abbia viaggiato in orario: tutti i giorni in ritardo, minimo 20 e massimo 60 minuti.

A Cenerentola neanche la speranza di un principe azzurro che la venga a cercare: per lei nemmeno una scarpetta da perdere, al limite una vecchia ciabatta.

Senza Ricevuta di Ritorno.