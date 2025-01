Se anche la cicogna inizia a fare un volo ‘criptico’

Il vocabolario italiano ci mette a disposizione migliaia di parole. Che spesso non conosciamo. Una in particolare: "Criptico”. È capace di far arrivare la cicogna. Anche se...

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Che bella la lingua italiana. Secondo i dizionari attuali abbiamo a disposizione tra le 200mila e le 250mila parole. A saperle usare si possono dire tantissime cose: si può insultare con delicatezza, offendere con espressioni dolci, apprezzare senza esaltare, sminuire senza mortificare.

La lingua è in costante evoluzione. Ci sono parole che nascono e muoiono con il tempo: solo chi c’era negli anni Novanta può ricordare cosa fosse il Merolone (per la gioia delle signore); chi ha frequentato le stazioni negli anni Settanta sa che per trovare il bagno bisognava cercare il cartello con sù scritto Ritirate.

L’esempio criptico

Non si finisce mai di imparare. Facciamo un esempio: criptico. È un aggettivo che serve per indicare qualcosa di poco chiaro, misterioso, ambiguo. Si usa per un comportamento criptico, un messaggio criptico, un segnale criptico.

Ma non è solo così. Lo hanno dovuto spiegare i medici dell’ospedale Ruggi di Salerno ad una esterrefatta signora che poco prima aveva mandato la figlia di 21 a farsi visitare per un fastidioso mal di pancia che la tormentava da tutto il giorno e non accennava a passare.

Hanno telefonato a casa alla signora, dicendole più o meno: venga che sta per diventare nonna. I dolori erano l’inizio del travaglio e dopo un po’ la cicogna ha portato una bimba di 3,5 Kg

Toglietevi dalla testa ogni fisima. Siamo in presenza di una gravidanza “criptica”, fenomeno molto raro ma possibile. Nel quale la donna non si rende conto di essere incinta perché tutti i sintomi tipici della gestazione (aumento di peso, nausea, assenza di ciclo, movimenti fetali) sono così lievi o addirittura del tutto assenti da non destare sospetti su una possibile gravidanza.

Auguri. Per la bambina e per la parola in più che abbiamo scoperto. Anche se, alla giovane mamma, pur in assenza di sintomi, qualche sospetto poteva venire: in qualche modo quella parola deve essersi incarnata. Mica siamo a Nazareth.

Senza Ricevuta di Ritorno.

