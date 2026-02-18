Se fermarsi è un atto di responsabilità

La parola “non trapiantabile” chiude una speranza e impone una scelta difficile: accettare i limiti della medicina. Il caso del bimbo di due anni e mezzo. Tra indagini e carenze di comunicazione, resta il dovere di distinguere tra responsabilità clinica e accanimento terapeutico.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

Ci sono parole che pesano più di altre. “Non trapiantabile” è una di quelle. Non chiude solo una cartella clinica: chiude una speranza. E quando di mezzo c’è un bambino di due anni e mezzo, ogni ragionamento è inadeguato. Ma è proprio qui che bisogna provare a distinguere tra ciò che è umano desiderare e ciò che è medico poter fare.

L’accanimento terapeutico non è amore. È paura travestita da speranza. È restare aggrappati alla vita quando però la vita sta già scivolando via. La medicina moderna ha strumenti straordinari: ma non è onnipotente. E quando un team composto dai massimi esperti italiani stabilisce che un nuovo trapianto non è compatibile con le condizioni cliniche del piccolo paziente, quella non è resa: è responsabilità.

La madre ha detto: “Devo essere forte”. In quella frase c’è più dignità che in mille polemiche. Perché il dolore può chiedere tutto ma la scienza deve rispondere solo con ciò che è possibile.

Linguaggi diversi

Sala Operatoria Foto © Vidal Balielo Jr. / Pexels

Poi c’è l’altra storia, quella che inevitabilmente si affaccia: le responsabilità. Il primo trapianto, il cuore danneggiato, le indagini delle procure, le ispezioni ministeriali.

Da quanto sta emergendo, sembra esserci stata soprattutto una carenza di comunicazione. Un ospedale che parte con un “frigo” vecchio, che però ha sempre fatto il suo dovere. Un altro che fornisce il ghiaccio dando per scontato che il contenitore sia di nuova generazione, e quindi si limita a chiedere: interno o esterno? Due presupposti diversi. Due linguaggi che non si incontrano. E in mezzo, un organo fragile come il cuore di un bambino.

Non sempre le tragedie nascono da dolo o negligenza plateale. A volte nascono da un dettaglio non condiviso, da un’informazione data per scontata. È una lezione durissima per un sistema sanitario che, in larga parte, funziona grazie alla competenza e alla dedizione di medici e infermieri.

Ora il compito più difficile: accettare che non tutto può essere riparato con un altro intervento, un’altra sala operatoria, un’altra corsa contro il tempo.

È la vita. Che nel suo ciclo contempla anche la morte.

Senza Ricevuta di Ritorno.