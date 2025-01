Se Frosinone fa concorrenza al mitico Khaby

Contorti come siamo diventati, abbiamo dimenticato che spesso la via più facile è quella più breve. Arrivando a fare castronerie che farebbero impazzire anche il mitico Khaby Lame

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Khabane Serigne Lame, detto Khaby è l’utente più seguito al mondo sulla piattaforma TikTok: è un giovane di origine senegalese, naturalizzato italiano dopo che la famiglia si è trasferita in Piemonte: lavorava in uno stabilimento di Chivasso prima di essere licenziato allo scoppio della pandemia.

Chiuso in casa e senza lavoro, ha iniziato a produrre video dalla enorme comicità. Senza mai parlare, solo con i suoi sguardi e le sue espressioni, prende in giro i comportamenti assurdi dei quali spesso nemmeno ci accorgiamo.

Irresistibili quelli nei quali mostra i tutorial geniali di tanti influencer e poi in due secondi dimostra, con espressione infastidita, quanto siano inutili: perché quelle cose già le facciamo normalmente.

Kaby vieni da noi

Con ogni probabilità ce lo troveremo a Frosinone. La polizia ha risolto il caso del pacco bomba che martedì ha messo in allarme via Mastruccia.

Il responsabile è un uomo: voleva spaventare il ladro che da giorni gli faceva sparire i pacchi consegnati dal corriere Amazon e lasciati incustoditi nell’androne del palazzo. Per incastrarlo si è spedito un nuovo pacco lasciandolo ancora una volta nell’androne ma stavolta con dentro un timer e tre candelotti artigianali: grossi petardi confezionati in casa, in grado di fare molto rumore al momento dell’esplosione. Una volta che il ladro se ne fosse impossessato, all’interno avrebbe trovato timer e candelotti collegati.

Bella vendetta. Per la quale ha dovuto studiare come si confezionava la finta bomba, farsi arrivare dall’America i componenti elettronici per realizzarla. Il tutto ora rischia di costargli cara ed un procedimento penale.

Ma non era più facile dire al corriere di fargli le consegne uno uno dei tanti negozi convenzionati con Amazon e poi passare a ritirare il pacco?

