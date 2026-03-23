Se gli italiani votano quando è in gioco la Costituzione

La partecipazione smentisce l’astensione cronica e riapre il tema della fiducia nella politica. Non a caso, il dato più rilevante oggi è l’affluenza: gli italiani tornano a votare quando sono in gioco i principi costituzionali. Un segnale che evidenzia la crisi della rappresentanza più che della democrazia.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Un dato, più di tutti, merita di essere letto con attenzione nel risultato del referendum sulla Giustizia: gli italiani sono andati a votare. Non è un dettaglio ma un segnale, che arriva nel pieno di una stagione in cui l’astensione è diventata una consuetudine.

Significa che, nel momento in cui la posta in gioco tocca i principi, gli elettori si muovono. Quando si parla di equilibri tra poteri, di Giustizia, di architettura costituzionale, gli elettori rispondono. Significa che la Carta costituzionale, i padri costituenti che l’hanno scritta, sono radici molto più profonde di quello che si possa pensare. (Leggi qui: Referendum, due mappe e un solo risultato: Si nelle province ma Roma decide No).

Ed è qui che si apre la riflessione più scomoda.

Se gli italiani partecipano quando si tratta di Costituzione ma disertano sempre più spesso le elezioni ordinarie, il problema non è nella democrazia. È nella rappresentanza. È nella fiducia, sempre più fragile, verso chi chiede il voto per governare.

Votiamo sempre contro, perché ognuno ci impone sacrifici: siamo in una fase di risanamento ormai dalla fine del boom economico, erano gli Anni 70 e da allora è passato mezzo secolo per stare sempre peggio, ogni volta punto e daccapo.

Il referendum, in questo senso, ha avuto il merito di rimettere al centro un’evidenza che la politica tende a evitare: gli italiani non credono più in chi li rappresenta. La politica è diventata una specie di tifo da stadio e non una battaglia per i principi .

Molti oggi si sono domandati chi abbia vinto e chi abbia perso. A prescindere dal risultato: ha vinto la Costituzione. E non per il numero dei No, ma per il numero dell’affluenza.

È quello, oggi, il vero risultato.

Senza Ricevuta di Ritorno.