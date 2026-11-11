Se la prima linea di difesa contro le mail bomba è la nostra testa

Falsi allarmi bomba in quasi tutte le scuole della provincia di Frosinone: costano nulla a chi li manda, tutto a chi li riceve. La difesa migliore: una preside che ha controllato il mittente.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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In provincia di Frosinone sono arrivati in queste ore, via email, centinaia di falsi allarmi bomba. Praticamente li hanno ricevuti tutte le scuole. Non è un episodio isolato: è un tassello della strategia della tensione legata alla guerra ibrida di cui parliamo da giorni.

Il conto di questa bomba, come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, lo paga chi la riceve. Chi la manda non spende nulla. Chi la riceve deve evacuare, mobilitare le forze dell’ordine, svuotare gli uffici da cui i genitori corrono a prendere i figli. È l’attacco più economico che esista: costa niente a chi lo lancia e tutto a chi lo subisce. Che su questo confine non fossimo preparati lo avevamo già detto: inutile ripeterlo. (Leggi qui: Il caccia, l’email e quelli che venivano mandati a Fiano).

Due secondi di logica

Foto: Saverio De Giglio / Imagoeconomica

C’è però un segnale da non sottovalutare. Una preside, tra quelle che oggi in Italia hanno ricevuto la mail, non ha fatto uscire né i bambini né gli insegnanti. Ha controllato il mittente cercandolo su Google: non ha mobilitato la Dia o i servizi segreti. In due secondi ha scoperto che era un indirizzo spam proveniente dall’Asia.

La prima linea di difesa è la nostra testa. La seconda è un telefono: se anche gli altri presidi hanno ricevuto lo stesso messaggio, quante probabilità ci sono che gli attentatori abbiano piazzato centinaia di bombe in una notte, una in tutte le scuole?

Non è un invito a ignorare i protocolli ma a verificare in fretta e a decidere insieme alle autorità.

Logica e coraggio di decidere: è questo che ci manca. Ed è questo che dovrebbe farci paura.

Senza Ricevuta di Ritorno.