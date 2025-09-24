Se questo è un ‘carrozzone’…

La differenza tra un carrozzone ed un veicolo straordinario: la spiegano i risultati. Se gira a vuoto è un carrozzone, se porta a casa 100 milioni è una straordinaria berlina

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Un carrozzone. Quando non comprendiamo bene a cosa serva un ufficio pubblico, lo classifichiamo subito così: una specie di diligenza che va in giro a vuoto, spendendo soldi per il conducente, per la biada ai cavalli, per la stazione di posta: senza che serva nessuno.

La domanda è se davvero siamo in presenza di un carrozzone oppure siamo noi a non capire il giro. Quanti sanno a cosa serva l’Agenzia del Demanio o quella del Territorio, le Belle Arti o i Consorzi Industriali?

C’è un modo per avere una risposta. Concreta e libera dal rischio di simpatie. Quella diligenza ci porta qualcosa?

L’esempio pratico

Raffaele Trequattrini

L’esempio pratico ci viene dal Consorzio Industriale del Lazio, nato dalla fusione dei 5 Consorzi Cosilam di Cassino, Asi di Frosinone, Cosind di Formia – Gaeta, i consorzi di Roma-Latina e di Rieti.

Via 5 carrozzoni per farne uno più grosso? Andiamo a vedere. Il Lazio finora è stato escluso dalle zone Zes, cioè le regioni nelle quali ci sono agevolazioni e benefici per chi crea posti di lavoro. Tutte le regioni intorno sono Zes e noi no.

Ma ieri il Governo ha stanziato 100 milioni di euro. Che uniti ad altri stanziati direttamente dalla Regione, creano le condizioni per farci in house la Zes: cioè quello che non può riconoscerci l’Europa, a causa dei parametri su Roma, potrà costruirlo la Regione Lazio. (Leggi qui: Una Zes per il Lazio: 100 milioni per fermare la fuga delle imprese).

Quei 100 milioni vanno al Consorzio. Perché quella diligenza gira, funziona, ha dimostrato di dare risposte, sta risolvendo i problemi delle industrie, sta creando condizioni per portare qui investitori e posti di lavoro. I 100 milioni di euro ci sono perché c’è un mezzo capace di trasportarli e farli arrivare sui progetti giusti.

In genere, chi porta a casa 100 milioni, non è un carrozzone: ma un veicolo straordinario.

