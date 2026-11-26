La lettera di Gianni De Gennaro che difende il suo essere Servitore dello Stato. Ed il suicidio per ribellarsi al tentativo di riscrivere la storia. Ma la Storia non si processa. Il vero problema è chi decide la ragione di Stato

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è persona molto accorta, nella migliore tradizione degli inquilini del Quirinale. Ogni dichiarazione, ogni telefonata, ogni parola: tutto viene pesato prima.

Per questo esistono, nella stampa, i quirinalisti cioè i giornalisti specializzati nell’interpretare ogni mossa del Capo dello Stato.

Anche ogni presenza o ogni assenza, sono messaggi.

Il presidente Mattarella parteciperà ai funerali del prefetto Gianni De Gennaro, che si è suicidato come forma di estrema protesta per l’inchiesta aperta a Caltanissetta e che lo sospettava di avere depistato le indagini sulla strage di Via D’Amelio.

In una delle intercettazioni che lo riguardano, De Gennaro commenta quelle indagini con amarezza: non perchè riguardino lui ma perché non stanno cercando un colpevole, solo di celebrare un processo alla storia.

Ma la storia non si processa in tribunale. Non si può perché l’Italia di oggi è una cosa completamente diversa da quella che le mafie misero sotto assedio, trasformando Palermo in una specie di Caracas.

Il Servitore dello Stato finchè serve

PAOLO BORSELLINO

Ma questo è un Paese strano: dove prima si chiede al generale Dalla Chiesa di liberarci dai terroristi e poi si cerca il pelo nell’uovo sui metodi usati per liberarci. Si chiede al generale Mori di decapitare i Corleonesi e poi lo si inquisisce per come è riuscito a farlo.

De Gennaro ha detto no: non ha consentito su di lui il gioco macabro di riscrivere la storia leggendola con gli occhiali dei Codici.

I Servizi sono Segreti perché la protezione dello Stato impone che certe cose restino segrete e si ricorra a nefandezze peggiori di quelle commesse da chi si sta combattendo, fedeli al motto popolare che per battere un bandito serve un bandito e mezzo.

Ma lo stato non può essere bandito. Per questo le cose restano segrete ed affidate ai servizi. Che a differenza del resto d’Europa, in Italia sono sottoposti ad una commissione di vigilanza.

Una delle nostre solite pagliacciate.

Senza Ricevuta di Ritorno.