Si muore proprio quando si pensa che sia impossibile

Passata la sosta, domenica a Cremona si giocherà la prima delle ultime 6 sfide dell’andata che potrebbero indirizzare il campionato del Frosinone. Il tecnico, pur consapevole del momento difficile, è ottimista: “Abbiamo le carte in regola per essere competitivi come abbiamo dimostrato. Ci salveremo ma non so quando perché il torneo è equilibrato. Siamo ultimi in una classifica cortissima”