«Sono i dettagli a fare la differenza» non solo nelle notizie

Non bisogna mai sottovalutare. Perché la realtà è più rapida ed intensa di quanto immaginiamo. Basta poco. Ed un ictus può portarti via o lasciarti su una sedia a rotelle. Come stava succedendo.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

«Sono i dettagli a fare la differenza» non vale solo per le notizie. Se in un libro giallo c’è un fucile appeso su una parete prima o poi dovrà sparare, vecchia regola dei cronisti di Nera. Anche in questo caso sono stati i dettagli a fare la differenza.

Sabato sera, ore 23:55

Tutto è andato in rete. Le ultime analisi di politica sono state fatte e l’ultima promette di alimentare una bella discussione: “Niente stretta di mano a Fiorletta che guiderà Fdi ad Isola del Liri”. Tutto in ordine su Teleuniverso, nulla da segnalare per l’agenzia Ansa, la partita del Frosinone è stata già giocata: c’è tempo per un libro. Rocco Schiavione e la sua disillusione sono l’ideale per concludere una serata.

Il libro di Antonio Manzini “Ah l’amore l’amore”

La riga prima. Tutto in ordine. La riga dopo: «Ma che ha scritto Manzini qui?». Un momento: rileggiamo. No, proprio incomprensibile. Deve essere la stanchezza, riproviamo. Nulla da fare. Beh, allora sono proprio stanco: buonanotte ai suonatori, scendo sotto coperta.

Il fatto è che è un sonno agitato e lo è senza motivo: passa una mezz’ora ed in preda a quella soffocante sensazione di irrequietezza si aggiunge anche un dettaglio in più. Manca poco all’una della notte e devo vedere a che punto è mia moglie: maledetti commercialisti con le loro scadenze. Il numero è memorizzato, chiamo: lei risponde ma io mi blocco, letteralmente non riesco a dire altro se non un farfugliante “Spe, ti chiamo tra poco”. Ad una moglie è sufficiente poco per comprendere che qualcosa non va e le bastano meno di 30 secondi per essere a casa.

Confuso. Ma non di un disordine che è caos: è davvero qualcosa che mette alcune cose fuori posto e ne lascia altre nella loro esatta posizione. È proprio questo a lasciare perplessa anche lei: «Vabbé, andiamo in ospedale: al limite ti rimandano indietro. Un Codice Verde in più, uno in meno…». Il dubbio viene «Fammi parlare un po’… Ma no dai, vedi è solo un po’ di stanchezza, aspettiamo domani e se continua andiamo, quanto ti manca?». Stavo firmando la mia condanna a morte.

Domenica mattina, ore 06:30

L’indomani mi sveglio ciondolante. Tutto dentro la testa sembra funzionare bene, accendo il computer… non ricordo le password. Ci metto un buon quarto d’ora, devo andare a prenderle dove le ho memorizzate perché quello deve essere, tutto nella mia testa cammina come ogni mattina. Non mi viene in mente nemmeno dove le ho messe… ah si, non mi ricordavo proprio che fosse questa… devo sostituirla. Mettiamo mano al pezzo che il Desk ha preparato per Franco Fiorito: no, se il pezzo di Franco non va bene c’è qualcosa che non va. Nel frattempo mia moglie si è già vestita e mi dice: ora andiamo in ospedale, senza se e senza ma.

Mi rendo conto che in maniera più veloce di quanto potessi immaginare sto parlando meno e che ho qualche difficoltà. Mi sembra assurdo che possa essere tutto così semplice e invece è proprio con questa rapidità che si svolgono le cose quando si tratta di in ictus. Il tempo di entrare al Pronto Soccorso, provo a farfugliare qualche parola ma sono contate e poi c’è quella smorfia sul lato destro della faccia che parla da sola. È mia moglie a dire i sintomi: mi trovo catapultato dentro nelle mani di due medici.

Sono loro a consultarsi: muove le gambe? Muove le braccia? Segua il mio dito! Cosa fa nella vita? Si ricorda in che anno siamo? Si guardano in faccia e verificano dieci fottutissimi minuti, ho tardato troppo dalla sera precedente e rischio di essere “Fuori protocollo” cioè la medicina risulta inefficace e buonanotte signor Lenin. Uno dei due ripassa i conti: per dieci minuti sono dentro e nemmeno perdono tempo in inutili discussioni accademiche, infilano l’ago nel braccio e che Dio, i Numi, Giove Pluvio siano con noi.

Domenica, ora imprecisata

Foto © Paolo Ceccano

Non so cosa mi abbiano stantuffato in circolo ma deve essere qualcosa che funziona. Perché ho l’impressione che le parole mi stiano tornando o meglio dentro ci sono ma fuori non riesco ad esprimerle, il medico mi guarda come a dire “Bravo, benvenuto nel club”. Infatti è solo un’illusione. Io mi sento meglio meglio e mi sembra assurdo che al telefono stiano parlando di me che devo andare o a Frosinone o a Tor Vergata.

«Guardi Doc, io per me posso tranquillamente ripassare domani. Vengo e faccio le analisi, senza che rubo il posto a qualcuno». Uno dei due medici mi guarda e mi dice «Io l’ho presa vivo adesso e adesso la mando dove deve andare» sembra quasi che voglia aggiungermi “se poi da lì vuole buttarsi di sotto, firmare, uscire faccia come meglio ritiene. Ma non dentro la mia coscienza di medico“. C’è un sottile richiamo a Schiavone con il suo cinico modo di vedere la vita.

L’UTN di Frosinone in allestimento

Mi caricano su un’ambulanza e forse solo allora capisco che la situazione è più seria di quanto immaginassi. Perché l’ambulanziere che siede al mio fianco mi parla ma io rispondo a monosillabi. Per strada devono calibrare tra la giusta velocità per arrivare a Frosinone e quella sufficientemente soft per non sballottolarmi troppo. Mi portano all’UTN di Frosinone, la mitica Unità Trattamento Neurovascolare che venne messa su con le unghie e con i denti dal dottor Maurizio Plocco. Mi accoglie una dottoressa: lucido non lo sono più di tanto. Vengo sistemato su un letto: arriva il momento di dormire. (Leggi anche: Così ora a Frosinone evitiamo di finire il resto della vita su una sedia a rotelle).

Dentro l’Utn

Pausa. Frosinone è un territorio che ama farsi del male: masochista oltre ogni misura. Nel quale vale più di ogni altro la celebre barzelletta in cui il Signore dice “Dimmi ciò che vuoi ed io te lo darò ma sappi che al tuo compare darò il doppio”. Senza un secondo di ritardo la risposta “Cecami un occhio Gesù Crì”. Siamo quelli che nel momento in cui, in giro per l’Italia, ci chiedono di dove siamo rispondiamo “So’ di Roma” perché ancora in troppi si vergognano di essere ciociari.

L’UTN è nata da una visione di insieme: Frosinone e Tor Vergata, entrambe inserite nella rete ictus della Regione Lazio. Le due realtà condividono il percorso clinico –

organizzativo: cioè le modalità di presa in carico del paziente affetto da Ictus Cerebrale. Non è una Tor Vergata di Serie B: è un tassello della rete. Più chiari ancora?

Avere iniziato la Professione nel 1985 consente di ricordare che all’epoca quando si veniva colti da un ictus esistevano solo due possibilità: o si finiva su una sedia a rotelle o si moriva. Perché l’ictus ischemico è una patologia ‘tempo dipendente’ cioè prima arrivi a farti curare e più grosse sono le possibilità di salvarti. (Non quelli come me che ci si addormentano pure sopra). Prima si doveva andare a Roma, trovare un santo in Paradiso che ti facesse luce, sperare che tornassi con pochi segni permanenti addosso.

Oggi a Frosinone c’è una struttura con un medico responsabile, cinque medici neuro vascolari, 12 Infermieri, 3 Operatori di supporto. Li guida il primario Roberto De Simone. E non sono soli: basta vederli il mattino intorno ai letti, c’è un medico del DEA, un medico Neurovascolare, un medico Radiologo, un medico Anestesista – Rianimatore, infermieri con il team composto a seconda delle esigenze da un logopedista, un fisioterapista, un dietista.

Ma quello che conta di più è altro.

Il rapporto umano

Foto © Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Non ha prezzo sentire la voce delle infermiere che al mattino chiamano i pazienti ciascuno con il proprio nome, per svegliarli o scuoterli dal torpore. La voce flautata delle ragazze dei corsi di Tor Vergata che sembrano figlie, nipoti, cugine dei pazienti a seconda dei casi: «Ginoooo, sveglia sù» per cercare di svegliare il povero signor Gino che la botta l’ha presa molto più forte degli altri «forza che dobbiamo mangiare un po’, però devi aprire gli occhi daiii».

O la pazienza con il signor Ermanno che arriva nel cuore della notte di domenica completamente confuso, sacramentando che lo devono lasciar perdere ed allontanarsi. Infilerà le unghie nella carne della povera infermiera Noemi e sarà necessario sedarlo. Tre giorni dopo è un’altra persona «grazie, prego, non ho parole per ringraziarvi». C’è Giuseppe che è stato trasferito a Tor Vergata d’urgenza ed appena s’è liberato un posto a Frosinone lo hanno fatto scegliere, spiegandogli che le cure sono le stesse. C’è chi è caduto mentre stava andando a cogliere gli asparagi e da un momento all’altro non si è più sentito la gamba e chi stava andando a lavorare si ritrova con la parola impastata ed un braccio che non si muove.

Ma anche la signora che prova a far fare gli esercizi a coloro che non ce la fanno e li aiuta come i bambini. O il garbo delle Oss che possono passare dalla doccia ed alla rasatura, fino alla cura della persona in ogni aspetto (non fatevi mai fare la depilazione se non è strettamente necessario o non siate delle gentili signore: prima o poi ricresceranno con tutto ciò che ne consegue). Gentilezza: la parola d’ordine nell’Utn è gentilezza.

Senza baroni, senza baciamani

È la stessa che vedi nei medici: non ci sono baroni, non ci sono mandarinati. C’è una condivisione del paziente, l’ammalato è di tutti e ciascuno partecipa a rimetterlo in piedi nel più breve tempo. C’è competenza: la intuisci dalle parole che fatichi a seguire ma è la stessa che in quasi tutti i casi porta i pazienti ad affrontare con serenità la loro degenza. È quella professionalità che ti restituisce la certezza che faranno tutto ciò che è possibile per curarti. Non è scontato.

Come non è un caso che l’UTN di Frosinone abbia ricevuto i riconoscimenti nell’ambito degli Eso – Angels Awards: nel 2018-2019 il centro Gold e nel 2020-2021 il centro Platinum.

Ed è una certezza che altri vorrebbero toglierci. Perché dire che l’ospedale di Frosinone sia un’eccellenza come alcuni selezionati reparti sarebbe un’eresia. Ci sono realtà capaci di sviluppare enormi risultati, altre che vanno a rilento: la logica vuole che quella parte più ordinaria finisca a chi la sa svolgere meglio e cioè un privato accreditato, capace di smaltire in breve tempo le liste d’attesa. Lasciando al pubblico il lavoro che gli riesce meglio: l’eccellenza.

I Salmi ed il Gloria

Il resto ha poca importanza. Lunedì, martedì e mercoledì vengono passati quasi interamente a dormire: dicono che al cervello faccia bene. I segni del miglioramento sono sempre più evidenti ma ciò che è bello vedere sta nel fatto che quei passi in avanti li fanno Giuseppe, li fa Ermanno, più lentamente li fa anche Gino. È un modo corale di lasciarsi alle spalle quell’incubo.

Quello che una volta ci faceva finire su una sedia a rotelle o ci faceva crepare. E che oggi non finisce più così grazie al modo di lavorare d’un gruppo di professionisti. Tutti. Dal primo all’ultimo.