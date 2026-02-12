Spegnere i riflettori, accendere la responsabilità

Nel comunicato sul femminicidio, il Procuratore richiama media e operatori alla misura: tutelare il minore, orfano e invisibile protagonista, significa difendere la sua crescita e ricordare che il diritto di cronaca ha un limite preciso.

I comunicati dei Procuratori della Repubblica sono, per loro natura, asciutti, concreti, tecnici. Dopotutto, non fanno narrazione ma indagini giudiziarie.

Resta ancorata a questo schema anche la nota diffusa oggi dal Procuratore della Repubblica di Civitavecchia sul femminicidio di Federica Torzullo. In quel comunicato c’è la ricostruzione delle fasi del delitto: la premessa, la maturazione, l’accelerazione. Un linguaggio essenziale che tiene insieme indizi, consulenze, tempi, ricostruzioni. Fatte nel campo penale.

Ma il cuore civile del documento è altrove. Sta in un capitolo finale, dedicato non all’indagato, non alle prove, non alla strategia investigativa. Sta nella tutela del minore, “orfano di femminicidio”. È lì che il comunicato cambia tono. E cambia bersaglio.

Autolimitazione responsabile

Il Procuratore si rivolge ai media. Chiede autocontrollo: non censura. Non silenzio imposto. Autolimitazione responsabile. Perché quando in un procedimento penale finiscono sui giornali la lista dei giochi di un bambino, le sue abitudini quotidiane, perfino dettagli della sua audizione protetta, non siamo più nell’esercizio del diritto di cronaca . Siamo nell’esposizione di un minore che non ha scelto nulla di ciò che sta vivendo.

Il punto è semplice, quasi brutale: quel bambino dovrà continuare a vivere nella sua comunità. Dovrà tornare a scuola. Dovrà crescere ad Anguillara. E ogni dettaglio superfluo pubblicato oggi rischia di diventare un’etichetta domani.

Il Procuratore lo dice con una chiarezza che merita di essere sottolineata: spegnere i riflettori sul minore. Non sul processo. Non sull’accertamento dei fatti. Sul minore. È una distinzione fondamentale. La giustizia deve fare il suo corso, la stampa deve informare. Ma un bambino non può diventare un capitolo collaterale del racconto giudiziario.

Una cosa è informare, altro è fare spettacolo e cercare il dettaglio morboso nella speranza di catturare audience. E non può funzionare così.

