Stellantis chi ha le idee chiare e chi ancora no

Stellantis parla di "un percorso impegnativo, che comporta scelte complesse e non offre soluzioni immediate”. Ma c'è ancora gente che parla di fare nuovi modelli ed auto tradizionali. Ignorando la realtà

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

Per la prima volta, Stellantis rompe la sua proverbiale riservatezza ed interviene sulla questione Cassino.

Un’azienda di quelle dimensioni parla solo attraverso le sue scelte strategiche e quando è indispensabile. Perché ogni parola può avere conseguenze su un colosso quotato in borsa.

In una nota, mette due frasi.

Siamo determinati a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato e continuiamo a supportare tutti i nostri colleghi e colleghe in questa fase. Si tratta di un percorso impegnativo, che comporta scelte complesse e non offre soluzioni immediate, ma richiede unità d’intenti e visione per accompagnare questa grande azienda, insieme a tutti i suoi dipendenti, nel futuro. (Leggi qui: Stellantis annuncia “scelte complesse, soluzioni non immediate”).

Tradotto: stiamo lottando per tenere tutto aperto. Ma servono scelte difficili, che non risolveranno le cose in fretta e non salveranno tutti.

Meglio non produrre

In queste ore, Volkswagen e Ford hanno annunciato altri tagli. Per essere chiari: le regole europee impongono maxi multe – si parla di 17 miliardi – per le case automobilistiche che non rispettano la proporzione tra auto elettriche ed auto tradizionali. (Leggi qui: Stellantis, secondo allarme rosso per Cassino).

Quindi, se fai macchine elettriche e non le vendi nemmeno puoi fare le macchine tradizionali. Perché scatta la super multa europea. Molti stanno scegliendo di non produrre. Perché farebbero macchine sulle quali andrebbe una maxi sanzione.

Sono quelle regole europee a condizionare le scelte e condannarci.

Chi continua a parlare di nuovi modelli, produzione da aumentare ed incentivi, o addirittura di rifinanziare la legge per i lampioni sulle strade ex Fiat non ha il quadro chiaro.

Senza Ricevuta di Ritorno.