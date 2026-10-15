Stellantis e quella cena che a dicembre non può saltare

Nulla di nuovo dal vertice tra Stellantis e sindacati: solo a dicembre si conoscerà il destino di Cassino. Ma un piano c’è. Servono Stato e Regione sul costo dell’energia: l’incontro del 20 ottobre con Rocca dirà se c’è qualcosa sul piatto.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Potremmo partire da un concetto: quando si ha una famiglia numerosa, con zii, cugini, parenti sparpagliati per i vari continenti, non si organizza una cena dalla sera alla mattina: occorre sentire tutti, metterli d’accordo, far coincidere voli e ferie. Perché ognuno è collegato all’altro.

Ora immaginate il bilancio di una multinazionale: è esattamente la stessa cosa. Il Bilancio Stellantis deve tenere conto delle società che ne fanno parte, al suo interno ci sono banche, ci sono società ciascuna con i suoi Consigli d’Amministrazione.

È per questo che appare poco credibile la storia che da mesi il colosso automobilistico sta raccontando. E cioè che solo a dicembre verrà annunciato il destino di Cassino Plant e dei suoi 2mila lavoratori sopravvissuti all’ecatombe di questi anni. Sarebbe come dire ai parenti di mezzo mondo che c’è una cena a fine anno ma non si sa quando, con chi e dove.

Il piano c’è

È di tutta evidenza che un piano ci sia e che in questo momento i vertici Stellantis stiano mettendo a punto la loro strategia: che è stata accennata a Parigi nei giorni scorsi al locale Salone dell’Auto : il sistema Paese deve muoversi, non può pensare di fare l’ambientalista e cancellare la produzione di energia in Italia e poi frignare perché le produzioni vengono spostate in Francia dove hanno l’elettricità che costa 4 volte di meno o in Spagna dove costa la metà . (Leggi qui: Stellantis mostra ai sindacati la luce in fondo al tunnel. Per Cassino ancora buio).

È chiaro che qualcosa lo Stato e la Regione dovranno metterla sul piatto. Ed il 20 ottobre, quando Francesco Rocca verrà ricevuto a Torino, qualcosa inizieremo a capire. In caso contrario, significherebbe che non c’è nulla. Tutti a letto sena cena e tutti i parenti a casa loro.

Senza Ricevuta di Ritorno.