Mattia Varzi, napoletano, decora gli alberi di Natale di molti vip: tra i clienti Stefano De Martino e Chiara Ferragni. Un albero parte da 1.500 euro, gli allestimenti per le ville arrivano a 50mila.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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«Te piace ‘o presepe?» Eduardo De Filippo ne fece la domanda di una famiglia intera, e Luca Cupiello la pone al figlio con la solennità di chi consegna un’eredità. Muschio, pastori, capanna: per generazioni il Natale italiano è stato questo, un segno di casa e di identità. Poi, a Napoli, qualcuno ha pensato che il Natale potesse avere anche un listino.

Quel qualcuno è Mattia Varzi, che circa diciassette anni fa ha trasformato la storica azienda di famiglia in un’impresa di allestimenti natalizi di lusso. Idea nata a Napoli (e ci mancherebbe) ma tra le perplessità del padre: un padre perplesso, un figlio che tira dritto, e Eduardo la scena l’avrebbe riconosciuta.

La svolta, intorno al 2012-2013, è arrivata con il passaparola tra i calciatori. Oggi tra i clienti ci sono Stefano De Martino, Lorenzo Insigne, Gianluigi Donnarumma e Chiara Ferragni, il marchio è arrivato in Svizzera, Spagna, Germania, Regno Unito ed Emirati. Il presepe è rimasto a casa. L’albero, da Napoli, è uscito dai confini.

L’albero oltre i confini

Un albero tra 2,10 e 2,40 metri non costa meno di 1.500 euro, e dentro ci sono l’albero, migliaia di luci e circa 150 decorazioni. Si sale a 2-3mila euro per i più elaborati, fino a 9mila per un appartamento intero, tra 30 e 50mila per le ville con grande giardino.

Il calendario dice tutto: i circa 250 clienti abituali confermano a luglio e agosto, le installazioni partono il 15 ottobre e vanno avanti fino al 19 dicembre. Il Natale dei vip si prenota d’estate, quando il resto d’Italia pensa ancora al mare.

Eduardo avrebbe sorriso. ‘O presepe lo si ama. L’albero, a certi indirizzi, lo si prenota. E alla domanda «Te piace?» si risponde dopo aver letto il preventivo.

Senza Ricevuta di Ritorno.