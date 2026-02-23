Testacoda sovranista: quando “Prima i nostri” finisce senza operai

Dagli slogan contro i migranti alla corsa per trovarli: Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera e Italia scoprono che senza manodopera straniera le fabbriche si fermano e gli ospedali chiudono. Le culle sono vuote. Le bugie, molto meno lunghe.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Testacoda. Viaggiavamo lanciati in una direzione ed all’improvviso ci siamo trovati all’esatto opposto: quello che era davanti, la meta da raggiungere, in un secondo è diventato l’errore da evitare in fretta e dal quale allontanarsi.

Matteo Salvini, Donald Trump, Nicholas Farage, i sovranisti Svizzeri: per anni hanno strillato dai palchi ‘Prima i nostri‘, convincendoci che gli altri stavano venendo a rubarci il lavoro.

Oggi siamo costretti a rivedere tutto ed anche di corsa.

L’effetto dopo poco

Per anni gli Stati Uniti hanno investito in Asia perché fabbricare lì le cose costava meno: manodopera a basso costo lì ed incassi a casa. Ha funzionato fino a quando la borsa ha distribuito utili, poi il sistema ha rallentato: e tutti hanno scoperto che la manifattura era scomparsa, le cose ormai si fabbricano in Oriente. Trump vuole reinvertire la rotta: si sta accorgendo che non ha più gli operai necessari e deve prendere i migranti, altrimenti non c’è chi si metta in fabbrica.

Poteva chiedere al Regno Unito: lì, zitti zitti, stanno tornando indietro dalla Brexit. Non hanno più chi faccia il lavoro vero. Gli ultimi, in queste ore, sono gli svizzeri: per liberarsi degli italiani nel 2023 avevano approvato una legge che lì tassava lì e poi li ritassavamo noi in Italia. Hanno smesso di andare: si sono trovati senza manodopera.

A Torino, dei 450 che cerca Stellantis, ne hanno trovato solo un paio di centinaia e per questo stanno cercando di mandare in trasferta da Cassino e dagli altri stabilimenti.

Prima le culle vuote e poi le fabbriche

La verità è che le nostre culle sono vuote e stiamo cominciando ad accorgercene: nei nostri ospedali, senza i medici cubani, rumeni, albanesi, non avremmo nemmeno il minimo per curare i casi più gravi. In Calabria si sono tenuti tutti i sanitari arrivati dall’isola di Fidel.

Altro che Mondo al Contrario. Il libro che stiamo vivendo è un altro ed ha un nome preciso.: è un nome di battesimo. Le bugie hanno le gambe corte. Il nome trovatelo voi.

