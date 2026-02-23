Testacoda sovranista: quando “Prima i nostri” finisce senza operai

Dagli slogan contro i migranti alla corsa per trovarli: Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera e Italia scoprono che senza manodopera straniera le fabbriche si fermano e gli ospedali chiudono. Le culle sono vuote. Le bugie, molto meno lunghe.
Testacoda. Viaggiavamo lanciati in una direzione ed all’improvviso ci siamo trovati all’esatto opposto: quello che era davanti, la meta da raggiungere, in un secondo è diventato l’errore da evitare in fretta e dal quale allontanarsi.
Matteo Salvini, Donald Trump, Nicholas Farage, i sovranisti Svizzeri: per anni hanno strillato dai palchi ‘Prima i nostri‘, convincendoci che gli altri stavano venendo a rubarci il lavoro.
Oggi siamo costretti a rivedere tutto ed anche di corsa.
L’effetto dopo poco
Per anni gli Stati Uniti hanno investito in Asia perché fabbricare lì le cose costava meno: manodopera a basso costo lì ed incassi a casa. Ha funzionato fino a quando la borsa ha distribuito utili, poi il sistema ha rallentato: e tutti hanno scoperto che la manifattura era scomparsa, le cose ormai si fabbricano in Oriente. Trump vuole reinvertire la rotta: si sta accorgendo che non ha più gli operai necessari e deve prendere i migranti, altrimenti non c’è chi si metta in fabbrica.
Poteva chiedere al Regno Unito: lì, zitti zitti, stanno tornando indietro dalla Brexit. Non hanno più chi faccia il lavoro vero. Gli ultimi, in queste ore, sono gli svizzeri: per liberarsi degli italiani nel 2023 avevano approvato una legge che lì tassava lì e poi li ritassavamo noi in Italia. Hanno smesso di andare: si sono trovati senza manodopera.
A Torino, dei 450 che cerca Stellantis, ne hanno trovato solo un paio di centinaia e per questo stanno cercando di mandare in trasferta da Cassino e dagli altri stabilimenti.
Prima le culle vuote e poi le fabbriche
La verità è che le nostre culle sono vuote e stiamo cominciando ad accorgercene: nei nostri ospedali, senza i medici cubani, rumeni, albanesi, non avremmo nemmeno il minimo per curare i casi più gravi. In Calabria si sono tenuti tutti i sanitari arrivati dall’isola di Fidel.
Altro che Mondo al Contrario. Il libro che stiamo vivendo è un altro ed ha un nome preciso.: è un nome di battesimo. Le bugie hanno le gambe corte. Il nome trovatelo voi.