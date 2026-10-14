Tirare a campare o tirare le cuoia

Il Consiglio comunale di Frosinone non trova ancora il presidente e il sindaco conferma le dimissioni: o una soluzione entro il 26, o la consiliatura finisce con otto mesi di anticipo. E i cittadini?

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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La poltrona del presidente del Consiglio Comunale di Frosinone, a Palazzo Munari, è vuota da giugno: e anche stasera nessuno ci si è seduto. Il sindaco Riccardo Mastrangeli puntava ad eleggere il presidente e per farlo gli servivano 17 di voti. Non li ha avuti. Una sfiducia diretta al sindaco dimissionario: di fatto, non ha una maggioranza.

Mastrangeli ha fatto appello al senso di responsabilità dei Consiglieri, ricordando che sono in gioco 30 milioni di lavori. Ed ha confermato le dimissioni, che diventeranno irrevocabili il 26 ottobre: o per quella data si trova una soluzione, o la consiliatura finisce con otto mesi di anticipo.

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

C’è chi si è domandato se, sul piano politico, questa agonia abbia ancora un senso sul piano politico. Dipende dalla curva da cui si assiste alla partita. Se dovesse rispondere Giulio Andreotti, direbbe che è sempre meglio tirare a campare che tirare le cuoia.

Ma bisogna vedere cosa ne pensano i cittadini. Forse nella loro vita quotidiana ci sono altre priorità, e questo non andrebbe mai dimenticato.

Senza Ricevuta di Ritorno.