Tre ore: dal divano alle bombe

La guerra non è lontana: è alla distanza di una piega piega ai capelli, il tempo di una partita del Frosinone. Tre ore.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Tre ore. Tanto per fare un esempio: vi alzate comodamente alle 8 del mattino: il tempo di un caffè ed una doccia ed alle 9 vi mettete in macchina. A mezzogiorno siete in tutta tranquillità al casello di Firenze per andare a pranzo. Tre ore.

Tre ore è il tempo per collegarsi su una piattaforma, Sky o Dazn non fa differenza, e guardarsi comodamente dal divano le fasi che precedono la partita del Frosinone, poi vedere i canarini giocare, rivedere alla fine gli highlights. Tre ore.

Tre ore è il tempo che in genere impiega una signora per uscire da casa, raggiungere il parrucchiere, fare un taglio ed uno shampoo, poi la piega, finire quattro chiacchiere e rincasare. Tre ore.

L’orlo del baratro a tre ore da noi

Un soffio all’interno di una giornata, poco più di un battito di ciglia. Ma se usciamo per un secondo dal pranzo a Firenze, dalla partita del Frosinone, dal taglio dal parrucchiere, scopriamo che bastavano 3 ore per decollare da Fiumicino ed atterrare in uno qualsiasi degli aeroporti di Kiev. Occorrevano 10 minuti in più per raggiungere Gaza passando da Tel Aviv. Tre ore.

Le case che crollano, le bombe che brillano ed ammazzano, le vite che vengono amputate, il terrore del massacro quotidiano di gente civile è distante il tempo di un giro dal parrucchiere. E le signore di Kiev non hanno fatto nulla per ritrovarsi in questo incubo. Moltissime di quelle a Gaza non hanno fatto nulla per finire al centro dell’inferno. A tre ore da noi.

Un’ora e mezza: è il tempo che si impiegava per collegare Roma con Bengasi considerando anche imbarco e sbarco. Da lì, le truppe filorusse, se oggi lanciassero uno dei missili che hanno in dotazione, raggiungerebbero in un attimo il territorio Italiano. Sul quale non c’è più un esercito a vigilare come 30 anni fa, dal momento che da allora sono stati fatti solo tagli.

Adesso, potete guardare le notizie dei TG nazionali con un occhio diverso.

Senza Ricevuta di Ritorno.