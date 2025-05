Una bottiglia contro l’impero: la lezione che l’America dovrebbe imparare

Victor Schwartz, imprenditore vinicolo statunitense, ha sfidato i dazi punitivi dell'era Trump in tribunale, vincendo una battaglia legale significativa. La sua vittoria sottolinea l'importanza della giustizia e dei diritti dei cittadini contro il protezionismo e il bullismo economico.

Alessio Porcu

C’è qualcosa di profondamente americano – e al tempo stesso profondamente europeo – nella storia di Victor Schwartz. Un uomo, due figlie, una piccola impresa di importazione di vini. E una battaglia legale contro uno dei più controversi atti economici dell’era Trump: i dazi punitivi, imposti a colpi di tweet e slogan, che hanno minacciato di schiacciare i piccoli commercianti.

Schwartz ha citato in giudizio il Governo degli Stati Uniti, sostenendo che quei dazi non poteva applicarli e non poteva ricorrere alla legge che ha usato. Gli hanno dato ragione.



Il fatto che Schwartz abbia vinto – almeno per ora – non è solo un colpo di scena giudiziario. È un segnale. È una sveglia per chi ha scambiato il protezionismo muscolare per patriottismo economico. E un promemoria potente: l’iniziativa privata e la libertà di commercio non si difendono con muri tariffari, ma con regole giuste e una giustizia che funziona .

È la Democrazia, bellezza

Per anni, l’ex presidente Trump ha usato i dazi come arma diplomatica, come bullismo di Stato, mescolando politica estera e campagna elettorale, colpendo indiscriminatamente amici e rivali. Il vino francese, il parmigiano reggiano, il saké giapponese: tutti trattati alla stregua di nemici economici. In mezzo, piccole aziende come quella di Schwartz , senza la capacità di assorbire rincari, né la forza contrattuale per scaricarli a valle. Il risultato? Prezzi più alti, minori scelte per i consumatori, e una pressione insostenibile su chi vive di commercio onesto.

La sentenza della Corte del Commercio Internazionale, che blocca la gran parte di questi dazi, non è solo una vittoria legale. È un riconoscimento: i poteri presidenziali non sono infiniti, e i cittadini – anche quelli senza lustrini, senza capitali, senza lobby – possono ancora far valere i propri diritti.

Ma questa non è solo la storia di un uomo che ha detto no. È anche la storia di un sistema che, nonostante tutto, permette ancora a chi ha ragione di farsi sentire.

La vittoria di Schwartz ci ricorda anche che, a volte, serve il coraggio di sfidare Golia per proteggere non solo il proprio lavoro, ma un’idea più ampia di equità e libertà. È la vittoria della ragione contro l’arbitrio. È la democrazia, bellezza.

