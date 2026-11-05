Una ruspa, una firma, una cerimonia che fa venire un dubbio

Prefettura e Regione firmano a Frosinone un protocollo per demolire gli immobili abusivi e scovare i capitali mafiosi. Bene. Ma il vero problema è che serva una firma per fare ciò che dovrebbe essere ordinario.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Per mettere una ruspa davanti a un muro abusivo sono servite una penna, un questore, due comandanti provinciali (uno dei Carabinieri ed uno della Finanza) ed un rappresentante della Dia. Nel Palazzo di Governo di Frosinone, Prefettura e Regione Lazio hanno firmato oggi il protocollo con cui si demoliscono gli immobili illegali tirati sù dalle mafie e si cerca la mano della criminalità organizzata dietro quel cemento.

Il testo ha un contenuto vero. La Prefettura verificherà se dietro un abuso ci siano le mafie, porterà le Forze dell’Ordine nei cantieri di demolizione e affiancherà i Comuni negli affidamenti, per chiudere la porta alle infiltrazioni. La Regione stanzia 200mila euro per il 2026. Si parte da Alatri, in una località al confine con Frosinone, poi toccherà a un Comune della provincia di Roma. L’assessore Giancarlo Righini parla di un passo concreto contro l’abusivismo. Bene.

Colpire il palazzo costruito con denaro sporco e non la stanza in più di chi ha costruito per necessità, per sistemare un figlio e dargli un tetto, è il criterio che il buon senso chiede.

Lo Stato che chiede permesso

Qui nasce il rovello. Che per abbattere un immobile mafioso occorra un protocollo, con i vertici delle forze dell’ordine in posa, dice più dell’accordo stesso. Un Comune senza soldi non demolisce. Un Comune senza uomini non demolisce. Una norma che non trova mai chi la applichi diventa una di quelle gride manzoniane, ordini solenni scritti per restare sulla carta.

Non dovrebbe servire una cerimonia per fare ciò che la legge già vuole.

Il cittadino non perde fiducia nello Stato per una casa mafiosa che viene giù. La perde per quella che resta in piedi.

Senza Ricevuta di Ritorno.