Uno non vale l’altro: parola di Presidente

Mattarella difende ricerca e vaccini davanti all’Airc. In democrazia si può dire tutto e il contrario di tutto, anche che la Terra è piatta. Ma uno vale uno non significa che uno valga l’altro.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Un tempo si chiamava «male incurabile». Oggi, ha ricordato Sergio Mattarella ai vertici dell’Airc l’Associazione per la Ricerca sul Cancro, in tanti casi si guarisce: e chi si cura continua a costruire il suo futuro. Lo dobbiamo a chi ha studiato: «la ricerca e la scienza salvano vite umane» ha detto il Presidente.

In democrazia si può dire tutto e il contrario di tutto. Anche che la Terra è piatta, mentre sopra le nostre teste girano i satelliti che ci portano il Gps, le telefonate, le videochiamate. Si può perfino negare la scienza: ammettere la propria ignoranza, che sarebbe il primo passo, è assai più raro.

C’è chi pensa che laurearsi all’università della strada sia lo stesso che farlo in un’aula. Chissà perché, poi, gli stipendi più alti e le chiamate dall’estero a quelli della strada non arrivano mai.

Accanto a «esperienza» va messa un’altra parola: «preparazione». Uno vale uno non significa che uno valga l’altro. Mattarella, oggi al Quirinale, a poche ore dal voto della Camera sul reintegro dei medici No vax, ha esortato a contrastare chi avvelena l’opinione. E lo ha fatto con la sobrietà di chi non ha bisogno di alzare la voce.

Si può dire tutto, dunque. La Terra però, per fortuna, continua a girare anche per chi non ci crede.

Senza Ricevuta di Ritorno.